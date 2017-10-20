Медведева раскатает Москву
20 октября в Москве стартует первый этап серии
20 октября в Москве стартует первый этап серии
Олимпийский сезон по фигурному катанию набирает обороты, и уже в пятницу, 20 октября, стартует первый из шести этапов престижной серии
Сильнейшие фигуристы мира борются за победу в
Впрочем, главный человек все же покажет свое мастерство на столичном льду.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит на этапе, и, конечно, внимание всей публики будет приковано именно к ней.
В победе лучшей фигуристки планеты мало кто сомневается — она уже очень давно не проигрывает старты. И даже несмотря на то, что в мире появились спортсменки, способные привнести интригу в женское одиночное катание, на этапе в России их не будет.
Речь прежде всего идет о юной Алина Загитовой. 15-летняя фигуристка уже не проигрывает, а даже выигрывает, в технических элементах произвольной программы у Медведевой, однако в оценках за компоненты уступает чемпионке мира. Дуэль двух россиянок, к сожалению, впервые может состояться только на финале
Также в Москву не приедет очень сильная представительница знаменитой японской школы Маи Михара, которая серьезно подтянула техническую составляющую своего катания и вполне может рассчитывать потрепать в будущем Медведевой нервы.
Если вопрос о победительнице почти не стоит, то за вторую ступень пьедестала почета может развернуться увлекательная борьба.
Россиянка Елена Радионова в прошлом сезоне выиграла два этапа
Большой радости для любителей фигурного катания станет приезд знаменитой итальянки Каролины Костнер. Подопечная российского тренера Алексея Мишина вернулась в прошлом году после двухлетней дисквалификации и сразу же выиграла бронзу чемпионата Европы, а на мировом первенстве заняла высокое шестое место. Неоднократная чемпионка континента продемонстрировала, что ее мастерство, артистизм и грация никуда не делись, и она поведет борьбу с Радионовой за место на пьедестале почета.
Большой интерес вызывает 15-я летняя россиянка Валерия Михайлова, которая дебютирует во взрослом катании. Она не снискала больших успехов в юниорах, но известно, что многие спортсмены раскрываются чуть позже — не в подростковом возрасте. Учитывая уровень российского одиночного женского катания, за прогрессом Михайловой необходимо следить с особым вниманием.
За медали московских соревнований также могут побороться японка Вакаба Хигути и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Вторая суперзвезда этапа в Москве выступит в мужском одиночном катании. Триумфатор Олимпиады в Сочи и чемпион мира Юдзуру Ханю из Японии станет основной притягательной силой для зрителей дворца «Мегаспорт».
Весной на чемпионате мира Ханю неудачно показал себя в короткой программе, однако идеально откатал произвольную, сорвав громкие овации. Ханю — один из немногих фигуристов, который сочетает в себе и техническое совершенство, и артистизм с невероятной пластикой. Сомнений в победе японца почти нет.
Что касается борьбы за медали, то, как и в последние годы, надежды на россиян очень слабы. По праву хозяев соревнований Россия смогла заявить сразу трех фигуристов: Михаила Коляду, Дмитрия Алиева и Андрея Лазукина. И только Коляда здесь может рассчитывать на определенный успех. Его программа по сложности лишь частично отстает от мировых лидеров и включает несколько четверных прыжков, однако российский фигурист далеко не всегда исполняет ее чисто.
Только при условии идеального исполнения технических элементов у Коляды будут шансы на медаль.
Алиев еще очень молод — ему 18 лет, хоть и в прошлом сезоне он соревновался в юниорах небезуспешно. На чемпионате Европы он выиграл серебряную медаль.
А претендентов на места на пьедестале почета хватает. Прежде всего — это чемпион США Натан Чен, буквально «взорвавший» мир огромным количеством прыжков в четыре оборота. Национальный чемпионат Чен выиграл, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Однажды Чен заявил максимально возможное в нынешних условиях количество четверных — шесть. Правда, чисто выполнил только половину. И все же 18-летний фигурист определенно дает понять, куда движется мужское фигурное катание.
Претензии на награды небезосновательно имеет казахстанский спортсмен Денис Тен, ставший бронзовым призером Олимпиады в Сочи. Два последних года Тен не демонстрировал своего лучшего катания. Это было связано с тем, что необходимо усложнять свою программу, чтобы поспевать за постоянным прогрессом. Однако качество катания и артистизм никуда не делись, так что представитель Казахстана вправе рассчитывать на место на пьедестале почета.
В парном катании российские болельщики ждут победы от одного из двух отечественных дуэтов — скорее всего, пьедестал почета займут либо Ксения Столбова и Федор Климов, либо Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ожидается, что именно эти два дуэта — за почти полным отсутствием соперником — поделят между собой первые два места в призовой тройке, и небольшое преимущество в данном случае, пожалуй, есть у Столбовой с Климовым, так как за них говорит чуть больший опыт.
Есть определенная вероятность, что и третья строчка на московском этапе
Что касается танцев на льду, то и здесь хозяева льда имеют отличные шансы на успех — речь идет, конечно же, о дуэте Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
Правда, и соперники у них что надо: американцы Майя и Алекс Шибутани, а также Рейчел и Майкл Парсонсы прибыли в столицу России как минимум за подиумом, и желательно — за его высшей ступенью.
Также в танцах стоит поболеть за Александру Степанову с Иваном Букиным и Бетину Попову с Сергеем Морозовым — на домашнем этапе эти пары вполне могут выступить достаточно удачно.