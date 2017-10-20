Медведева раскатает Москву

Источник: Газета.Ру

Олимпийский сезон по фигурному катанию набирает обороты, и уже в пятницу, 20 октября, стартует первый из шести этапов престижной серии Гран-при. Календарь соревнований претерпел изменения, и Москва впервые примет старт серии.

Сильнейшие фигуристы мира борются за победу в Гран-при, однако всех звезд фигурного катания публика в Москве не увидит по причине важного ограничения — спортсмен имеет право участвовать только в двух стартах из шести.

Впрочем, главный человек все же покажет свое мастерство на столичном льду.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит на этапе, и, конечно, внимание всей публики будет приковано именно к ней.

В победе лучшей фигуристки планеты мало кто сомневается — она уже очень давно не проигрывает старты. И даже несмотря на то, что в мире появились спортсменки, способные привнести интригу в женское одиночное катание, на этапе в России их не будет.

Речь прежде всего идет о юной Алина Загитовой. 15-летняя фигуристка уже не проигрывает, а даже выигрывает, в технических элементах произвольной программы у Медведевой, однако в оценках за компоненты уступает чемпионке мира. Дуэль двух россиянок, к сожалению, впервые может состояться только на финале Гран-при в японской Нагое, так как на этапах серии они ни разу не пересекутся. Сомнений в том, что Медведева пройдет в финал нет, и остается надеяться, что Загитову не подведут нервы в дебютном для нее сезоне среди взрослых.

Также в Москву не приедет очень сильная представительница знаменитой японской школы Маи Михара, которая серьезно подтянула техническую составляющую своего катания и вполне может рассчитывать потрепать в будущем Медведевой нервы.

Если вопрос о победительнице почти не стоит, то за вторую ступень пьедестала почета может развернуться увлекательная борьба.

Россиянка Елена Радионова в прошлом сезоне выиграла два этапа Гран-при и уверенно отобралась в финал в Марселе, однако там заняла последнее (шестое) место, сорвав свой прокат. Тем не менее Радионова уже давно зарекомендовала себя, как одна из лучших фигуристок мира, и намерена побороться за высокие места.

Большой радости для любителей фигурного катания станет приезд знаменитой итальянки Каролины Костнер. Подопечная российского тренера Алексея Мишина вернулась в прошлом году после двухлетней дисквалификации и сразу же выиграла бронзу чемпионата Европы, а на мировом первенстве заняла высокое шестое место. Неоднократная чемпионка континента продемонстрировала, что ее мастерство, артистизм и грация никуда не делись, и она поведет борьбу с Радионовой за место на пьедестале почета.

Большой интерес вызывает 15-я летняя россиянка Валерия Михайлова, которая дебютирует во взрослом катании. Она не снискала больших успехов в юниорах, но известно, что многие спортсмены раскрываются чуть позже — не в подростковом возрасте. Учитывая уровень российского одиночного женского катания, за прогрессом Михайловой необходимо следить с особым вниманием.

За медали московских соревнований также могут побороться японка Вакаба Хигути и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Вторая суперзвезда этапа в Москве выступит в мужском одиночном катании. Триумфатор Олимпиады в Сочи и чемпион мира Юдзуру Ханю из Японии станет основной притягательной силой для зрителей дворца «Мегаспорт».

Весной на чемпионате мира Ханю неудачно показал себя в короткой программе, однако идеально откатал произвольную, сорвав громкие овации. Ханю — один из немногих фигуристов, который сочетает в себе и техническое совершенство, и артистизм с невероятной пластикой. Сомнений в победе японца почти нет.

Что касается борьбы за медали, то, как и в последние годы, надежды на россиян очень слабы. По праву хозяев соревнований Россия смогла заявить сразу трех фигуристов: Михаила Коляду, Дмитрия Алиева и Андрея Лазукина. И только Коляда здесь может рассчитывать на определенный успех. Его программа по сложности лишь частично отстает от мировых лидеров и включает несколько четверных прыжков, однако российский фигурист далеко не всегда исполняет ее чисто.

Только при условии идеального исполнения технических элементов у Коляды будут шансы на медаль.

Алиев еще очень молод — ему 18 лет, хоть и в прошлом сезоне он соревновался в юниорах небезуспешно. На чемпионате Европы он выиграл серебряную медаль.

А претендентов на места на пьедестале почета хватает. Прежде всего — это чемпион США Натан Чен, буквально «взорвавший» мир огромным количеством прыжков в четыре оборота. Национальный чемпионат Чен выиграл, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Однажды Чен заявил максимально возможное в нынешних условиях количество четверных — шесть. Правда, чисто выполнил только половину. И все же 18-летний фигурист определенно дает понять, куда движется мужское фигурное катание.

Претензии на награды небезосновательно имеет казахстанский спортсмен Денис Тен, ставший бронзовым призером Олимпиады в Сочи. Два последних года Тен не демонстрировал своего лучшего катания. Это было связано с тем, что необходимо усложнять свою программу, чтобы поспевать за постоянным прогрессом. Однако качество катания и артистизм никуда не делись, так что представитель Казахстана вправе рассчитывать на место на пьедестале почета.

В парном катании российские болельщики ждут победы от одного из двух отечественных дуэтов — скорее всего, пьедестал почета займут либо Ксения Столбова и Федор Климов, либо Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ожидается, что именно эти два дуэта — за почти полным отсутствием соперником — поделят между собой первые два места в призовой тройке, и небольшое преимущество в данном случае, пожалуй, есть у Столбовой с Климовым, так как за них говорит чуть больший опыт.

Есть определенная вероятность, что и третья строчка на московском этапе Гран-при останется за Россией — на нее претендуют Кристина Астахова и Алексей Рогонов. Тут, правда, уже не все так однозначно.

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Что касается танцев на льду, то и здесь хозяева льда имеют отличные шансы на успех — речь идет, конечно же, о дуэте Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Правда, и соперники у них что надо: американцы Майя и Алекс Шибутани, а также Рейчел и Майкл Парсонсы прибыли в столицу России как минимум за подиумом, и желательно — за его высшей ступенью.