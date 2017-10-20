Возьмут ли россияне все золото? Все о «Гран-при России»

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БИТВА МЕДВЕДЕВОЙ И РАДИОНОВОЙ

Наличие в числе участниц женского турнира Евгении Медведевой и Елены Радионовой сразу навевает воспоминания о московском этапе двухлетней давности. Тогда Радионовой, впервые столкнувшейся с трудностями роста, удалось великолепно исполнить свои пронзительные программы и добиться необходимой для попадания в финал «Гран-при» победы. А заодно дважды довести до слез себя и весь зал.

Правда тот турнир стал своеобразной точкой отсчета для обеих наших звезд. Медведева больше нигде и никому не проигрывала, а Радионовой с тех пор не удавалось подняться на тот уровень катания. Ее лучшими оценками в карьере за произвольную программу и по сумме двух прокатов так и остались те московские баллы. Получится ли их обновить? Этого с уверенностью не скажет никто. Девушкам уже довелось соперничать в этом сезоне на Nepela Trophy в Братиславе и разница составила почти 44 балла. В пользу Медведевой.

Кстати, именно после этого турнира она и приняла решение о замене произвольной программы. Любопытно, что после неудачного проката предприняла Радионова? Cолнечная девочка, которая никогда не сдается.

В соперницах у двух россиянок выглядевшая достаточно уверенно на Lombardia Trophy японка Вакаба Хигучи и нестареющая Каролина Костнер.

КТО БРОСИТ ВЫЗОВ ХАНЮ?

В мужском турнире интересно будет взглянуть и на невероятного Ханю, и на американца Нейтана Чена. Пока оба фигуриста не находятся в своей оптимальной форме, что дает некоторую надежду, что наши парни с ними повоюют.

Правда и Дмитрий Алиев, и Михаил Коляда подошли к выступлению в Москве с далеко не самыми лучшими кредитными историями. Первый успел пообещать исполнить шесть четверных в двух программах, обнадежить на контрольных прокатах и сняться со всех стартов из-за травмы. Второй свои «челленджи» откатал — правда, не совсем удачно. После Finlandia Trophy, где Коляда не попал в тройку, ему даже пришлось оправдываться, что никакого провала там не было.

ВНУТРЕННЯЯ ИНТРИГА

Из пар первой мировой пятерки к нам никто и не пожаловал. Поэтому россияне будут бороться друг с другом. Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов — за звание первой пары страны, Кристина Астахова/Алексей Рогонов — заочно с Натальей Забияко/Александром Энбертом за место в олимпийской сборной.

АМЕРИКАНСКИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

В танцевальном турнире соревноваться с нашей ведущей танцевальной парой Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев приехало две пары американских братьев и сестер — бронзовые призеры последнего чемпионата мира Майя и Алекс Шибутани и победители чемпионата мира-2017 среди юниоров Рэйчел и Майкл Парсонсы.

В прошлом году также американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс не смогли увезти танцевальное золото из российской столицы. Как-то будет в этот раз?

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ

Мужчины . Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин.

Женщины . Евгения Медведева, Елена Радионова, Валерия Михайлова.

Пары . Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

Танцы . Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

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