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00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Возьмут ли россияне все золото? Все о «Гран-при России»

Действующие чемпионы страны во всех видах, космический Юдзуру Ханю и Юлия Липницкая в качестве телекомментатора — стартующий в пятницу в Москве «Гран-при России» обещает быть невероятно интересным.

Источник: Reuters

БИТВА МЕДВЕДЕВОЙ И РАДИОНОВОЙ

Наличие в числе участниц женского турнира Евгении Медведевой и Елены Радионовой сразу навевает воспоминания о московском этапе двухлетней давности. Тогда Радионовой, впервые столкнувшейся с трудностями роста, удалось великолепно исполнить свои пронзительные программы и добиться необходимой для попадания в финал «Гран-при» победы. А заодно дважды довести до слез себя и весь зал.

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Правда тот турнир стал своеобразной точкой отсчета для обеих наших звезд. Медведева больше нигде и никому не проигрывала, а Радионовой с тех пор не удавалось подняться на тот уровень катания. Ее лучшими оценками в карьере за произвольную программу и по сумме двух прокатов так и остались те московские баллы. Получится ли их обновить? Этого с уверенностью не скажет никто. Девушкам уже довелось соперничать в этом сезоне на Nepela Trophy в Братиславе и разница составила почти 44 балла. В пользу Медведевой.

Кстати, именно после этого турнира она и приняла решение о замене произвольной программы. Любопытно, что после неудачного проката предприняла Радионова? Cолнечная девочка, которая никогда не сдается.

В соперницах у двух россиянок выглядевшая достаточно уверенно на Lombardia Trophy японка Вакаба Хигучи и нестареющая Каролина Костнер.

КТО БРОСИТ ВЫЗОВ ХАНЮ?

В мужском турнире интересно будет взглянуть и на невероятного Ханю, и на американца Нейтана Чена. Пока оба фигуриста не находятся в своей оптимальной форме, что дает некоторую надежду, что наши парни с ними повоюют.

Правда и Дмитрий Алиев, и Михаил Коляда подошли к выступлению в Москве с далеко не самыми лучшими кредитными историями. Первый успел пообещать исполнить шесть четверных в двух программах, обнадежить на контрольных прокатах и сняться со всех стартов из-за травмы. Второй свои «челленджи» откатал — правда, не совсем удачно. После Finlandia Trophy, где Коляда не попал в тройку, ему даже пришлось оправдываться, что никакого провала там не было.

ВНУТРЕННЯЯ ИНТРИГА

Из пар первой мировой пятерки к нам никто и не пожаловал. Поэтому россияне будут бороться друг с другом. Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов — за звание первой пары страны, Кристина Астахова/Алексей Рогонов — заочно с Натальей Забияко/Александром Энбертом за место в олимпийской сборной.

АМЕРИКАНСКИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

В танцевальном турнире соревноваться с нашей ведущей танцевальной парой Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев приехало две пары американских братьев и сестер — бронзовые призеры последнего чемпионата мира Майя и Алекс Шибутани и победители чемпионата мира-2017 среди юниоров Рэйчел и Майкл Парсонсы.

В прошлом году также американцы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс не смогли увезти танцевальное золото из российской столицы. Как-то будет в этот раз?

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ

Мужчины. Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин.
Женщины. Евгения Медведева, Елена Радионова, Валерия Михайлова.
Пары. Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.
Танцы. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

20 октября, пятница
14.00. Мужчины. Короткая программа
16.00. Танцы. Короткий танец
18.30. Пары. Короткая программа
20.00. Женщины. Короткая программа

21 октября, суббота
13.30. Мужчины. Произвольная программа
15.45. Танцы. Произвольный танец
17.35. Пары. Произвольная программа
19.20. Женщины. Произвольная программа

22 октября, воскресенье
14.00. Церемония награждения
15.00. Показательные выступления.

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