«Медведева — спецназовец в женском обличье»

Источник: Спорт-Экспресс

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева на своей страничке в Инстаграме периодически баловала болельщиков видео с танцами под любимую музыку. А затем эту традицию подхватил и хореограф группы Алексей Железняков. Стало понятно, что со специалистом, на занятиях у которого главная звезда женского катания, тяготеющая к лирическим образам на льду, эмоционально зажигает в первой линии, обязательно нужно познакомиться поближе.

— Как появилась идея выложить видео с ваших танцевальных занятий? Далеко не все готовы поделиться частью своих тренировок.

— Мало кто из фигуристов старшего возраста владеет танцами настолько, чтобы это можно было показать. А ребятки тренера Этери Тутберидзе занимаются уже 10 лет, в том числе и наши «ветераны»: Мориc Квителашвили, Женя Медведева, раньше — Юля Липницкая. Все начинали в одной команде, когда были маленькими и неотесанными.

— Почему упор делается именно на модерн?

— Этот вид танца сильно развивает координацию. Фигурное катание ведь немного однобокий вид спорта. Он высококоординационный, но все вращаются в одну сторону, в левую в основном, а сделать твиззлы вправо уже сложно. Профессиональный танцор умеет делать все с двух ног и плеч, и вращаться, и делать комбинации. За счет развития координации фигуристу потом легче ставить программы. Просто если сравнить классический танец с современным, то первый немного ограничен. Красив, опрятен и эстетичен, дает чувство позы, но не так универсален для тела как современные направления, начиная с модерна и заканчивая хип-хопом.

УПЕРТЫЙ МЕДВЕЖОНОК

— Глядя на лирические программы Медведевой не совсем очевидно, что же она переносит туда из ваших танцев.

— Женя больше любит на льду работать в лирическом плане, у нее душа так устроена. Тренер выбирает для спортсмена то, что лучше и то, что больше ему идет. Но это не значит, что она плохо двигается в современных танцевальных направлениях. Она уже 10 лет у меня танцует и ни одного урока не пропустила, разве что по болезни или из-за отъезда на соревнования.

— А кто-то периодически не доходит до занятий?

— Нет, у Этери, конечно, не забалуешь. Но Жене не просто ходит на все тренировки, она и работает на полную катушку, на 200 процентов. Иногда талантливый человек может подлениваться и думать: «А, да я потом сделаю, зато круто». А потом это вылезает на старте, начинается мандраж, хандра, переживания, бьет по ногам адреналин и все косяки вылезают.

— Вы начали заниматься с еще совсем маленькой Женей. Уже тогда видели в ней потенциал лидера?

— Она была упертым медвежонком с большими карими глазами. Ты ей объясняешь, она все впитывает и делает-делает, грызет-грызет, пока не сделает как надо. Именно это меня и подкупило. Я тогда сказал ее бабушке и маме: «Она станет чемпионкой из чемпионок». Хотя у маленькой Жени не было таких данных как у той же Липницкой с ее невероятной растяжкой. Женя была угловатая, несуразная и непонятная. Но ребенок был изначально был рабочий, такой она родилась и так воспитывалась.

— Судя по высказываниям многих девочек из группы Тутберидзе, Женя для них — пример для подражания.

— Я не могу объяснить, может быть это особенная генетика какая-то. Но многие дети не могут работать столько, сколько Медведева. Человек вроде старается, но второе дыхание не открывается или настроения нет. А Жене не важно, что у нее произошло, она идет и грызет лед как спецназовец в женском обличье.

СОВПАДЕНИЕ ПРОГРАММ — НЕ ПРОБЛЕМА

— В принятии решения о замене произвольной программы Евгении принимали участие?

— Просто все решили, что лучше адаптировать «Каренину», и у Жени душа к этому лежит. Да и тем более это классика! Вы вспомните ее программу в балетной красной пачке! Да и если делать что-то темповое, креативное, со сложными прыжками это физически тяжело выкатать. А классика, лирика, это что?

— И что же?

— Встал в красивую позицию, прокатил, подготовился к прыжку, вздохнул, раз, зашел и прыгнул. Это можно эффектно откатать и передать. Это же все-таки спорт и техника. Поэтому решили, чтобы спортсмен катался с удовольствием, ощущал себя уверенно в техническом плане и не боялся, что из-за сложной связки или шагов он навернется на прыжке.

— Произвольная программа Ильи Авербуха была оригинальной, а «Каренина» есть и у других девочек в этом сезоне…

— Это совершенно не страшно. Все равно каждый передает этот образ по-разному, кто-то лучше, кто-то хуже. Важнее то, что хочет спортсмен.

— Но повторов с музыкой в этом сезоне многовато.

— А это все потому, катать классику проще. Это во «Фламенко» надо зажигать, тратить кучу сил. А на последних прыжках можно завалиться и улететь на десятые позиции.

— Однако на произвольную программу Алины Загитовой это правило едва ли распространяется. У нее классика, но ее вторая половина такая, что далеко не каждый потянет.

— А вот тут уже смотрит тренер. И если он понимает, что эмоционально и физически спортсмен может долбануть еще и во второй половине программы что-то нереальное, то он говорит: «Поставь ей что-то такое, чтобы она убила всех наповал в конце». У Этери набит глаз, и она видит это моментально.

ЕСЛИ НАЧНЕТСЯ ГРЫЗНЯ, ТРЕНЕР ПООТРЫВАЕТ ГОЛОВЫ

— Ощущаете запредельную атмосферу конкуренции на тренировках? Ведь не все тренеры рискуют сводить на одном льду потенциальных соперников.

— Этери Георгиевна невероятно мудрая дама и правильно делает, что фигуристки варятся в одной каше. Это их подстегивает. Они видят друг друга и думают: «Я же тоже не хуже и не лыком шита». Делает что-то Женя, а за ней едет Алина и думает: «Я тоже так смогу!». Главное чтобы спортсмены не начали грызть друг друга. И слава богу, у нас этого нет. Девчонки относятся друг к другу хорошо.

— Но первое место на пьедестале все равно всего одно…

— Конечно, они понимают и кому-то бывает обидно, что он стал вторым, а кто-то первым. Но Алина с Женей — воспитанные девочки. Сколько знаю Женю, едва ли она кому-то скажет плохое слово или пожелает зла. Поэтому пусть тренируются вместе без косых взглядов. А если начнется грызня — тренер это всегда пресечет и поотрывает головы.

— Но ведь не всем подходит такой формат работы, кому-то нужен и индивидуальный подход.

— Это все по ощущению тренера. Если Этери видит, что человек заблудился и его нужно вернуть в правильное русло, она позанимается индивидуально.

— Больше всего на ваших занятиях зажигают Женя и Морис. После прошлогоднего чемпионата мира было даже видео где они вместе что-то танцевали.

— Они мои комбинации и бомбили!

— Не было идеи поставить для них общий номер?

— Они вдвоем танцевали аргентинское танго, и я вам скажу очень недурно! Причем со всеми поддержками! Может быть мы и сделаем им какой-то шикарный номер и запустим на показательном или в шоу.

ЗАГИТОВА СОЧЛА ЗА ЧЕСТЬ КАТАТЬСЯ В ПЛАТЬЕ МЕДВЕДЕВОЙ

— Вы же еще и руководитель мастерской по пошиву одежды для фигуристов. Кому именно доводилось делать костюмы?

— На нашем счету легендарная красная пачка Жени, в которой в прошлом сезоне каталась Алина. Когда ей ставили программу, Этери вспомнила, «А есть же у Жени классная красная пачка, а давайте дадим ее померять Алине!» Померяли — супер! И в итоге она стала победной.

— Загитова не обижалась за костюм с чужого плеча?

— Думаю, она сочла это за честь, плюс пачка села на нее идеально. Новую шил уже не я, но сделали по фасону старой.

— Какие у вас впечатления от костюмов фигуристов в текущем сезоне?

— Женины платья, конечно, очень изысканные и утонченные. Но скорее запоминается то, что не понравилось. Не хочу никого обижать, но много таких костюмов, которые сами по себе хороши, но не на том, на кого они сшиты. Тяжело найти дизайнеров именно по стрейчевым материалам.

— Может быть проблема в финансовых возможностях?

— Неправда. Федерация фигурного катания выделяет нормальные деньги на костюмы и у топовых спортсменов разница между их стоимостью может составлять от 2000 до 5000 рублей. Хотя бывает, платье сшито на 100 тысяч, а без слез не взглянешь.

— Нужен чистейший прокат программы, чтобы это отошло на второй план?

— Да, как шутил Игорь Пашкевич: «Ты хоть в стрингах выйди, откатайся чисто, и тебе будут кричать: “браво” и говорить, какой классный у тебя костюм».

— Судя по Вашим страничкам в соцсетях, у вас своеобразный способ отвлекаться от фигурного катания.