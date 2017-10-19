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17:36 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева сделала несколько каскадов из 3 тройных прыжков на тренировке перед ГП

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева исполнила несколько каскадов из трех тройных прыжков на тренировке в преддверии старта первого в сезоне этапа серии Гран-при, который пройдет в Москве.

Источник: Reuters

Московский этап Гран-при пройдет в московском дворце «Мегаспорт» 20—22 октября.

Медведева несколько раз во время тренировки исполнила каскады из трех тройных прыжков, в том числе во время проката под музыку произвольной программы «Анна Каренина». Во время проката она допустила падение на тройном флипе, а также сбой при приземлении с тройного лутца.

Ранее Медведева приняла решение об изменении произвольной программы. На старте сезона спортсменка выступала с произвольной, поставленной на основе композиций Джорджа Уинстона и Макса Рихтера, но впоследствии сделала выбор в пользу «Анны Карениной», изначально созданной тренерским штабом фигуристки в качестве показательного номера, но после адаптированной под произвольный.

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