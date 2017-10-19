Медведева сделала несколько каскадов из 3 тройных прыжков на тренировке перед ГП

Московский этап Гран-при пройдет в московском дворце «Мегаспорт» 20—22 октября.
Медведева несколько раз во время тренировки исполнила каскады из трех тройных прыжков, в том числе во время проката под музыку произвольной программы «Анна Каренина». Во время проката она допустила падение на тройном флипе, а также сбой при приземлении с тройного лутца.
Ранее Медведева приняла решение об изменении произвольной программы. На старте сезона спортсменка выступала с произвольной, поставленной на основе композиций Джорджа Уинстона и Макса Рихтера, но впоследствии сделала выбор в пользу «Анны Карениной», изначально созданной тренерским штабом фигуристки в качестве показательного номера, но после адаптированной под произвольный.