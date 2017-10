Гран-при Москвы. Только Россия, только победа

Титулы: бронзовый призёр ЧЕ-2017, победитель чемпионата России — 2017.



Тренер: Валентина Чеботарёва.



Программы: концерт для фортепиано № 23 (Вольфганг Амадей Моцарт); «Stearoller Blues"/"Сan’t Help Falling in Love"/"Rip It Up» (Элвис Пресли).



Личный рекорд: 283,43, лучший результат сезона: 256,56.



Пока на сером льду «Мегаспорта» будет кататься Ханю, Михаил Коляда вряд ли сможет претендовать на первое место по итогам Кубка «Ростелекома». Но если чемпион России сможет откатать обе программы чисто, то будет бороться за серебряную или бронзовую награду.