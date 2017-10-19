Фигурист Ханю собрал в Москве около 2 тысяч зрителей на тренировке перед Гран-при

Источник: РИА "Новости"

Первый этап Гран-при стартует в пятницу в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Все билеты на соревновательную часть турнира проданы.

Читайте также Взрослые игры для Медведевой и компании

Во время первой разминки утренней тренировки в четверг, в которой помимо Ханю приняли участие американец Натан Чен и ряд других фигуристов, собралось порядка двух тысяч зрителей, подавляющее число которых представляет Японию.

Во время тренировки Ханю допустил некоторое количество брака, в основном он боролся с четверным лутцем, который у него чаще не выходил. Каждое его удачное действие и финальная часть дорожки шагов сопровождалось овацией публики.