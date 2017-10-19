Фигурист Ханю собрал в Москве около 2 тысяч зрителей на тренировке перед Гран-при
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Первый этап
Во время первой разминки утренней тренировки в четверг, в которой помимо Ханю приняли участие американец Натан Чен и ряд других фигуристов, собралось порядка двух тысяч зрителей, подавляющее число которых представляет Японию.
Во время тренировки Ханю допустил некоторое количество брака, в основном он боролся с четверным лутцем, который у него чаще не выходил. Каждое его удачное действие и финальная часть дорожки шагов сопровождалось овацией публики.
После ухода Ханю со льда часть зрителей покинула арену, во второй разминке на лед вышли российские участники соревнований: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин. У действующего чемпиона России Коляды были проблемы с сальховом, при этом он уверенно исполнил каскад «четверной тулуп — тройной тулуп» и достаточно стабильно демонстрировал четверной лутц.