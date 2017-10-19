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12:44 (мск), источник: Р-Спорт

Фигурист Ханю собрал в Москве около 2 тысяч зрителей на тренировке перед Гран-при

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Тренировка олимпийского чемпиона 2014 года японского фигуриста Юдзуру Ханю в Москве перед стартом серии Гран-при сезона-2017/18 вызвала интерес у порядка двух тысяч зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Первый этап Гран-при стартует в пятницу в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Все билеты на соревновательную часть турнира проданы.

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Во время первой разминки утренней тренировки в четверг, в которой помимо Ханю приняли участие американец Натан Чен и ряд других фигуристов, собралось порядка двух тысяч зрителей, подавляющее число которых представляет Японию.

Во время тренировки Ханю допустил некоторое количество брака, в основном он боролся с четверным лутцем, который у него чаще не выходил. Каждое его удачное действие и финальная часть дорожки шагов сопровождалось овацией публики.

После ухода Ханю со льда часть зрителей покинула арену, во второй разминке на лед вышли российские участники соревнований: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин. У действующего чемпиона России Коляды были проблемы с сальховом, при этом он уверенно исполнил каскад «четверной тулуп — тройной тулуп» и достаточно стабильно демонстрировал четверной лутц.

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