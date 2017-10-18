Илья Авербух: Жаль свою произвольную программу. Но выбор за Медведевой

Источник: РИА "Новости"

За 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске прошел ряд мероприятий. Илья Авербух участвовал в «Уроке Зимней Универсиады-2019», который состоялся в гимназии № 13 «Академ». Известный фигурист даже вспомнил, как сам в юности выступал в Красноярске, а также приезжал сюда за 1000 дней до Универсиады. «Как летит время!» — воскликнул Авербух.

«УНИВЕРСИАДА — ЗНАКОВЫЙ ТУРНИР»

— Чего вы ждете от фигурного катания на Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске? — спросил я, когда Илья Авербух любезно нашел время для беседы.

— Сейчас очень сложно делать прогнозы. Даже пока не могу говорить о составе. Все-таки это турнир, в котором по сути участвует вторая сборная России. Обычно первые три номера сборной отправляются на чемпионат Европы и мира, а следующие — на Универсиаду. Поэтому обсуждать конкретику сейчас бессмысленно.

— Помню, как вы сами побеждали на Универсиаде, а после этого уехали в Америку. Можно ли сказать, что та победа изменила вашу жизнь к лучшему?

— Это две несвязанные вещи. Универсиада — знаковый турнир на определенном этапе спортивной карьеры. Такая победа — очень ценный приз. Но самое главное, что золото Универсиады очень хорошо мотивирует идти дальше. Это промежуточный этап между юниорским и взрослым спортом. Я очень благодарен своей судьбе за то, что у меня была Универсиада. Она проходила в Испании, и там я взял золотую медаль.

Поэтому для меня так почетно стать главным режиссером церемонии открытия и закрытия Универсиады в Красноярске. И когда я побеждал в юности, то даже представить не мог, что судьба совершит такой изгиб! Но жизнь — длинная дорога, и это произошло.

«ЕСЛИ ЖЕНЯ КАТАЕТСЯ ЧИСТО, ТО ОНА НЕДОСЯГАЕМА»

— Какие у вас ожидания от этапа Гран-при, который стартует в пятницу в Москве?

— Это очень важный экзамен. Конечно, по нему нельзя будет делать абсолютные прогнозы с прицелом на Олимпиаду. Но мы оценим сильные стороны ребят. Думаю, в женском катании у нас Женя Медведева должна победить, конечно. Надеюсь, на этом турнире Женечка уже избежит шероховатостей, и все будет хорошо.

— Но ей серьезную конкуренцию составляет 15-летняя девочка…

— Вы говорите об Алине Загитовой. В том случае, если Женя катается безошибочно, я уверен, что составить ей конкуренцию нельзя.

Но Загитова блестяще провела предсезонную подготовку. Она сейчас в очень хорошей форме. Правда, тоже не выступала безошибочно — ни на прокатах, ни на турнирах. Но ее технический запас, который особенно виден в произвольной программе, где можно исполнять больше элементов, на данный момент — один из самых сильных в мире.

Алине выступать психологически значительно легче, чем Жене. Все-таки Медведева — уже двукратная чемпионка мира. Ей нужно держать уровень. Это накладывает давление, все ждут ее победы. В этом смысле Загитова может конкурировать.

Но если Женя катается чисто, то по компонентам — так называемой, второй оценке — да и по своему статусу Медведева.

— По ходу олимпийского сезона Женя поменяла произвольную программу, которую вы ей ставили. Как вы об этом узнали? Она вам позвонила? Ваша реакция? Вы видели ее новую программу «Анна Каренина»?

— Я видел ее показательный танец. У нас возникала эта тема, мы ее рассматривали. Мне показалось, это не столь интересно. Мы сделали свою программу…

Думаю, здесь больше вопрос психологии. Потому что в данной ситуации важно, с чем Женя выходит на лед. Нужно, чтобы ей было абсолютно органично исполнять техническую базу.

Мы ставили короткую и произвольную программу. Короткая исполняется без изменений. Это по-прежнему моя программа. Произвольная — видимо это та энергия, которую получала Женя, катая показательный танец. Эти хорошие воспоминания она забирает с собой на произвольную программу.

Что ж, посмотрим. Я не видел новую интерпретацию. Хотя сам не раз ставил эту тему в танцах. Если Жене так хорошо — это сейчас самое важное. Это главное перед Пхенчханом, чтобы было оригинально и комфортно.

Конечно, мне немного жаль свою произвольную программу. Считаю, что она была в ключе Медведевой, на высоком уровне. Но в данном случае принимают решение Женя и ее тренер.

«У РЕБЯТ НЕТ ХИМИИ, ЭТО БЕСПОЛЫЕ ТАНЦЫ»

— Новую программу, которую сейчас исполняют Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, называют шедевром. Вы ее видели, и что об этом думаете?

— Я не являюсь большим поклонником этой пары. Для меня их три последних сезона — одна песнь об одном и том же. Меняем музыку, одно и то же катаем. Бесспорно, это очень красивый дуэт с точки зрения эстетики. Но я не чувствую химии между ребятами по эмоциям. Между ними ничего не происходит. Для меня эти танцы — бесполые.

В этой дуэли я всегда буду болеть за канадцев. Являюсь поклонником их пары. Очень болел за них, когда они еще сражались с американским дуэтом. Но конечно, будем болеть и за наших ребят. В этом году прибавили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Хорошо поработали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Эти две пары будут однозначно стараться, чтобы вести борьбу за высшие места.

— А вы видели новую пару Елена Ильиных и Антон Шибнев?

— Да, и даже с ними сотрудничал. Потенциально они могут быть очень хороши. Но вряд ли речь идет об этом сезоне. Они должны заматереть, скататься, стать единым целым. Вот так с лету попадать в сборную, ехать на чемпионат Европы и мира — точно нет.

«МЫ ЦЕНИМ ЧЕМПИОНОВ»

— Какой антураж будет на Олимпиаде в Пхенчхане вокруг русских фигуристов, если вспомнить, что в Сочи победила Аделина Сотникова, но фанаты из Южной Кореи еще долго матерились в соцсетях, считая, что их Ким Ён А засудили?

— Как всегда, никто просто так России не будет отдавать медали. При этом у нас есть и своя поддержка, и своя очень сильная федерация. Считаю, что с точки зрения зрителей все будет на редкость гостеприимно. Болельщики станут поддерживать всех, и никакой обструкции ждать не стоит.

А политическая внутренняя кулуарная борьба между федерациями за своих участников и медали — она была всегда. То же самое будет в Южной Корее.

Здесь надо быть к этому абсолютно готовыми. У нас есть такой вид, как женское одиночное катание. Тут мы действительно являемся фаворитами. Конечно, к нашим девчонкам будет пристальное внимание. Канадцы станут биться за свою фигуристку. Могут быть любые сюрпризы. Но все в наших руках.

Очень большие шансы в парном катании — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Да, там сильнейшая конкуренция, и все не так однозначно. А еще есть Алена Савченко, которая выступает уже с третьим партнером — она тоже идет к медали, имея надежды. С другой стороны, у нее никогда не складывалось именно с олимпийским сезоном. Я не думаю, что будет исключение на сей раз.

Фантастическое катание показывали китайцы, но в прошлом сезоне. А в начале этого они уже не были так убедительны. Я думаю, что Россия тут может бороться за медали.

В танцах на льду — сложнее, все-таки третье место — предел наших мечтаний на данный момент, если все фавориты дойдут. В мужском одиночном катании, к сожалению, только при фантастическом стечении обстоятельств у нас есть шансы бороться за бронзу. В принципе расклад понятен.

Плюс, извините, командный турнир. Там мы точно будем в тройке, потому что всего три команды сейчас способны выставить своих достойных претендентов во всех четырех видах.

— Тема не новая, но меня задевает, что даже сейчас критические стрелы летят в спину Юлии Липницкой, которая объявила об уходе из большого спорта. Все-таки девочка завоевала золото в Сочи. Неужели мы не ценим своих чемпионов?

— Мы ценим чемпионов, и тут все однозначно. Просто внутри, если заглянуть в кулуары, то отношение к командному турниру у самих фигуристов несколько скептическое. Мы все-таки все воспитаны на индивидуальной истории. В команде достаточно хорошо откатать один из видов — короткую или произвольную программу. При этом получить звание олимпийского чемпиона. А в личном первенстве можно не взять ничего…