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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Взрослые игры для Медведевой и компании

В пятницу в Москве стартует предолимпийская серия «Гран-при».

Источник: Reuters

Серия «Гран-при» стартует в России впервые в своей истории. И если раньше московский этап иногда уже определял финалистов, в этот раз большая предолимпийская игра в столице только начинается. Но если путевку в финал в Москве себе точно никто не обеспечит, с учетом мощного состава участников и уровня конкуренции здесь можно фактически потерять шансы на ее получение. Чем не интрига?

КЛАССИКА БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Еще одной причиной с нетерпением ждать «Гран-при» в прежние годы были премьеры программ, которые многие берегли до начала серии. Но в олимпийском сезоне практически все лидеры уже размялись на небольших турнирах в сентябре и октябре. Так что ответ на вопрос, что нас ждет в этом сезоне, уже в целом известен: много-много классики и почти полное отсутствие радикальных экспериментов. Подавляющее большинство фаворитов взяли либо хрестоматийную музыку и тему, либо то, что в предыдущие годы получалось лучше всего. Некоторые успели опробовать свои олимпийские программы на маленьких соревнованиях не по одному разу. Еще один показатель того, как сильно поменялось фигурное катание за время существования «Гран-при». Ведь когда-то фигуристы первого ряды в олимпийский сезон даже на этапы серии приезжали не слишком охотно.

Впрочем, не исключено, что после этих первых проб кто-то решится на замену или переделку программ — в последние годы такие прецеденты бывали. Одна из самых громких замен уже произошла: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от философской притчи Ильи Авербуха в пользу «Анны Карениной». Это решение еще будут обсуждать — уж очень неожиданным казался этот шаг. Замена программы по ходу сезона чаще всего трактуется как признак сомнений. А Медведева, несмотря на возраст, всегда производила впечатление человека, полностью уверенного в том, что делает. Пока можно сказать, что эксперимент с «Карениной» выглядит многообещающим. Это, с одной стороны, радикальная смена образа, а публика такое любит, с другой стороны, способ рассказать эту историю на льду все равно остался очень Жениным. Взять хотя бы «фишку» с поездом в конце — типичный для медведевских программ прием. Насколько хорошо «Каренина» работает в условиях больших турниров, можно будет увидеть уже в Москве, а затем в Осаке.

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Что до широко, хотя и преждевременно, разрекламированного противостояния Медведевой и Алины Загитовой, его любителям дуэлей придется ждать до финала серии, куда обе, по идее, должны попадать. Еще до этого Загитовой предстоит ответить на другой вопрос. То, что амбиции яркой дебютантки велики, мир уже понял. Теперь он с интересом будет наблюдать, насколько крепки ее нервы. Все-таки мелкие турниры и Japan open — это одно, а взрослая игра в «Гран-при» — другое, не говоря уже о такой мясорубке для нервной системы как отборочный чемпионат России. Хотя полученные двумя фигуристками баллы наверняка будут с азартом сравнивать все эти полтора месяца. Как и в танцах на льду, где новый виток противостояния Тессы Вирту/Скотта Моира и Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона обещает стать одним из самых ярких событий сезона. Как и гонка за виртуальную олимпийскую бронзу в этом же виде программы, в которой, хочется верить, не обойдется и без россиян.

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ

Одной из тех, кого мы толком не видели в деле в этом сезоне, стала Анна Погорилая, пропустившая даже контрольные прокаты сборной в Сочи. На ее счету на данный момент всего половина старта на этапе Кубка России, где она снялась с произвольной из-за проблем со спиной. А прокат короткой программы показал, что пока медалистка чемпионатов мира далеко не в оптимальной форме, и работы над чисткой программы предстоит много. Все эти малоприятные обстоятельства подпитывают разговоры о сложностях из области психологии, которые предположительно спровоцировала неудача на прошлом чемпионате мира. С другой стороны, про Погорилую с самого начала ее взрослой карьеры говорили, что характер там боевой. Сможет ли Анна всем об этом напомнить? Пожалуй, это — одна из главных интриг этой серии «Гран-при». Многие ответы даст уже канадский этап, где Погорилая начинает свои выступления в серии.

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Сложнее всего на старте, будет попасть в финал серии российским одиночникам. Главная надежда отечественного мужского катания Михаил Коляда начинает сезон сложно. Фигурист продолжает осваивать второй четверной прыжок, без которого делать на высоком уровне сейчас особенно нечего, однако на соревнованиях элемент пока чаще не получается. К тому же в процессе у Коляды «вылетел» аксель, и эта проблема по-прежнему дает о себе знать. А ведь и без того конкуренция на доставшихся Михаилу этапах ого-го какая. Интересно, что его второй этап в смысле состава участников будет отчасти повторением недавнего турнира в Эспоо, где Коляду подвела произвольная программа. В Китае будут опередившие россиянина в Финляндии Боян Цзинь и новый прыгучий американец Винсент Чжоу с полным набором четверных, за исключением акселя. Плюс, разумеется, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес. Можно будет подумать о реванше, но для этого сначала нужно не сплоховать в Москве в компании Юдзуру Ханю, Натана Чена и других.

Расписание серии «Гран-при» — 2017
20—22 октября. Кубок Ростелеком (Москва, Россия)
27—29 октября. Skate Canada (Реджина, Канада)
3—5 ноября. Cup of China (Пекин, Китай)
10—12 ноября. NHK Trophy (Осака, Япония)
17—19 ноября. Internationaux de France (Гренобль, Франция)
24—26 ноября. Skate America (Лэйк-Плэсид, США)
7—10 декабря. Финал «Гран-при» (Нагойя, Япония)​.

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