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18:37 (мск), источник: ТАСС

Климов заявил, что полностью готов к выступлению на московском этапе Гран-при

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион 2014 года Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, полностью готов к выступлению на домашнем этапе Гран-при по фигурному катанию. Об этом он заявил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Российский этап Гран-при пройдет с 20 по 22 октября в столичном дворце спорта «Мегаспорт». Летом Климов перенес операцию, из-за чего пара пропустила сентябрьские контрольные прокаты сборной России в Сочи.

«Я восстановился полностью, планово обследуюсь у врачей, и они говорят, что все в порядке, — заявил Климов. — Проблемы есть всегда, мы над ними продолжаем работать. Мы готовы соревноваться на своем уровне, тренер доволен тем, как мы выглядим. Будем смотреть уже на соревнованиях, проверим себя в боевых условиях».

По словам спортсмена, пара проведет первую тренировку на льду дворца спорта «Мегаспорт» в четверг. «Пока тренируемся на своем льду, сегодня заселились в гостиницу, получили аккредитации, а завтра проведем тренировку на льду “Мегаспорта”. Я уверен, что там отличного качества лед, я привык к тому, что в Москве с организацией всегда все хорошо. Надеюсь, удивим столичную публику только в хорошем смысле, удивим чистым катанием, тем, чего давно от нас ждут», — отметил Климов.

«Конечно, будем использовать тройную подкрутку, неважно, в каком состоянии будет этот элемент, потому что нам нужно отрабатывать все на практике. Элемент дается намного лучше, может, если только волнение скажется, но будем стараться делать не хуже, чем на тренировках», — добавил собеседник агентства.

В понедельник директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский заявил, что почти все билеты на московский этап Гран-при проданы. «Надеюсь, что домашние трибуны не будут на нас давить, мы научились это оборачивать в свою пользу. Хочется, чтобы публика только помогала нам. Очень рад, что такой ажиотаж вокруг турнира, рад такому интересу к фигурному катанию в Москве», — заключил Климов.

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