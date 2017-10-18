Медведеву и Ханю поставили на серое. Чего ждать от Кубка «Ростелекома»
Лучшие фигуристы мира, переполненные трибуны, серый лёд — в России стартует серия
Лучшие фигуристы мира, переполненные трибуны, серый лёд — в России стартует серия
20 октября в Москве на арене «Мегаспорт» стартует серия
Что покажет Радионова?
Про Евгению Медведеву все всё знают. Она, в отличие от других, может позволить себе менять даже олимпийские программы, и это никак не отразится на оценках двукратной чемпионки мира. Единственный раз во взрослой карьере она потерпела турнирное поражение на
По большому счёту, для Елены Радионовой московский этап станет определяющим на весь сезон. В зависимости от того, как она выступит на Кубке Ростелекома, в ней или будут видеть третью претендентку на олимпийскую путёвку в женской сборной России, или окончательно поставят крест. Да, сезон только начинается, и формально всё решится на декабрьском чемпионате России в
Медведева непобедима. А Ханю?
Евгения Медведева в текущем сезоне уже успела выступить на мемориале Непелы в Братиславе и на Japan Opern в Сайтаме, где показала только новую произвольную программу. Оба раза безоговорочно была первой. А вот олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Юдзуру Ханю показался перед болельщиками только на «Осенней классике» в Монреале.
Короткую программу японец откатал божественно, установив новый мировой рекорд. Но в произвольной допустил массу ошибок и проиграл Хавьеру Фернандесу, с которым тренируется вместе у Брайана Орсера. То есть произволку Ханю в том виде, в каком она должна быть, ещё никто не видел. У российских болельщиков большой шанс посмотреть, как именно Ханю собирается выигрывать свою вторую Олимпиаду. А в том, что именно он — главный фаворит, сомнений нет. И очень интересно посмотреть, сможет ли Михаил Коляда откатать чисто две программы.
Братья и сёстры
Пожалуй, самыми интересными с точки зрения борьбы за призовые места будут соревнования в танцах на льду. В Москву приедут бронзовые призёры взрослого чемпионата мира сестра и брат Майя и Алекс Шибутани, а также действующие чемпионы мира среди юниоров Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс. Тоже родные сестра и брат.
Видео можно посмотреть на странице Рэйчел Парсонс в сети «Инстаграм».
Оба американских дуэта очень сильны, хотя Парсонсам нужно ещё доказывать свою состоятельность среди взрослых. Вот и интрига. Кто из
Российская команда выставит на домашний этап два лучших дуэта страны. Но если Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв имеют в кармане практически гарантированную олимпийскую путёвку, то давление на Александру Степанову и Ивана Букина с начала сезона будет очень сильным. И это может помешать им показать всё то, что они действительно могут на льду.
Какая пара лучше?
За победу ещё в одном виде программы будут бороться две лучшие российские пары, которые при условии отсутствия травм совершенно точно поедут в Пхёнчхан. Бронзовые призёры чемпионата мира и чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов против олимпийских чемпионов Сочи в команде и главных неудачников прошлого сезона Ксении Столбовой и Фёдора Климова.
Обе пары уже успели выступить на челленджерах. Тарасова и Морозов выиграли «Небельхорн Трофи», а Столбова и Климов стали только третьими на Мемориале Непелы, допустив несколько ошибок в произвольной программе. Интрига и в том, что покажут Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым. Пока их из числа претендентов на третью олимпийскую путёвку никто не вычёркивал.
Серый лёд, переполненные трибуны
Если про спортивные интриги Кубка «Ростелекома» можно говорить с большой долей условности, то заполненные трибуны — свершившийся факт. Все билеты на соревновательные дни проданы. А «Мегаспорт» вмещает 14 000 зрителей. Осталось небольшое количество на показательные выступления, которые обычно получаются самыми яркими.
«Мегаспорт», кстати, подготовил для фигуристов сюрприз. Лёд во дворце будет серым — таковы новые требования ИСУ для улучшения качества телевизионной картинки. Руководство арены гарантировало, что качества льда будет даже лучше, чем в прошлые годы, и спортсмены должны это оценить. На этой же арене в январе пройдёт и чемпионат Европы. Так что на Кубке «Ростелекома» будет всё так же, как и на главном отборе к Олимпиаде. И состав участников почти столь же сильный.