Медведеву и Ханю поставили на серое. Чего ждать от Кубка «Ростелекома»

Источник: РИА "Новости"

20 октября в Москве на арене «Мегаспорт» стартует серия Гран-при по фигурному катанию. Принято считать, что с этого момента и начинается настоящий сезон. Сейчас уже не время что-то менять — можно только оттачивать то, что наработано. На московский лёд выйдут многие из тех, кто в феврале будет бороться за золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. Во всяком случае в одиночном катании выступят два главных претендента. С олимпийскими программами.

Что покажет Радионова?

Про Евгению Медведеву все всё знают. Она, в отличие от других, может позволить себе менять даже олимпийские программы, и это никак не отразится на оценках двукратной чемпионки мира. Единственный раз во взрослой карьере она потерпела турнирное поражение на Гран-при России — 2015. Тогда её обыграла Елена Радионова. К сожалению, Радионова с того времени не добилась прогресса в своём катании, в том числе и по естественным причинам (маленькая девочка превратилась в шикарную девушку).

По большому счёту, для Елены Радионовой московский этап станет определяющим на весь сезон. В зависимости от того, как она выступит на Кубке Ростелекома, в ней или будут видеть третью претендентку на олимпийскую путёвку в женской сборной России, или окончательно поставят крест. Да, сезон только начинается, и формально всё решится на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге, но неудачное выступление потом будет сложно нивелировать другими прокатами.

Медведева непобедима. А Ханю?

Евгения Медведева в текущем сезоне уже успела выступить на мемориале Непелы в Братиславе и на Japan Opern в Сайтаме, где показала только новую произвольную программу. Оба раза безоговорочно была первой. А вот олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Юдзуру Ханю показался перед болельщиками только на «Осенней классике» в Монреале.

Короткую программу японец откатал божественно, установив новый мировой рекорд. Но в произвольной допустил массу ошибок и проиграл Хавьеру Фернандесу, с которым тренируется вместе у Брайана Орсера. То есть произволку Ханю в том виде, в каком она должна быть, ещё никто не видел. У российских болельщиков большой шанс посмотреть, как именно Ханю собирается выигрывать свою вторую Олимпиаду. А в том, что именно он — главный фаворит, сомнений нет. И очень интересно посмотреть, сможет ли Михаил Коляда откатать чисто две программы.

Братья и сёстры

Пожалуй, самыми интересными с точки зрения борьбы за призовые места будут соревнования в танцах на льду. В Москву приедут бронзовые призёры взрослого чемпионата мира сестра и брат Майя и Алекс Шибутани, а также действующие чемпионы мира среди юниоров Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс. Тоже родные сестра и брат.

Видео можно посмотреть на странице Рэйчел Парсонс в сети «Инстаграм».



Оба американских дуэта очень сильны, хотя Парсонсам нужно ещё доказывать свою состоятельность среди взрослых. Вот и интрига. Кто из братско-сестринских дуэтов окажется лучше? И не факт, что в этом противостоянии будет определён победитель всего турнира.



Российская команда выставит на домашний этап два лучших дуэта страны. Но если Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв имеют в кармане практически гарантированную олимпийскую путёвку, то давление на Александру Степанову и Ивана Букина с начала сезона будет очень сильным. И это может помешать им показать всё то, что они действительно могут на льду.

Какая пара лучше?

За победу ещё в одном виде программы будут бороться две лучшие российские пары, которые при условии отсутствия травм совершенно точно поедут в Пхёнчхан. Бронзовые призёры чемпионата мира и чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов против олимпийских чемпионов Сочи в команде и главных неудачников прошлого сезона Ксении Столбовой и Фёдора Климова.

Обе пары уже успели выступить на челленджерах. Тарасова и Морозов выиграли «Небельхорн Трофи», а Столбова и Климов стали только третьими на Мемориале Непелы, допустив несколько ошибок в произвольной программе. Интрига и в том, что покажут Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым. Пока их из числа претендентов на третью олимпийскую путёвку никто не вычёркивал.

Серый лёд, переполненные трибуны