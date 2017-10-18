Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катанию

Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны. Российский этап Гран-при пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

«Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», — сказала Липницкая.