Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катанию
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка — 2014 Юлия Липницкая, завершившая карьеру в сентябре, планирует поработать комментатором на российском этапе
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка — 2014 Юлия Липницкая, завершившая карьеру в сентябре, планирует поработать комментатором на российском этапе
Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны. Российский этап
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