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12:13 (мск), источник: ТАСС

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катанию

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка — 2014 Юлия Липницкая, завершившая карьеру в сентябре, планирует поработать комментатором на российском этапе Гран-при по фигурному катанию. Об этом она рассказала участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в интерактивной сессии «Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы».

Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны. Российский этап Гран-при пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

«Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», — сказала Липницкая.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики, заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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