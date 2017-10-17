Почти все билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию проданы

«Я не припомню такого ажиотажа перед Гран-при в Москве. Это понятно, потому что у нас выступят такие спортсмены, как [Евгения] Медведева и [Юдзуру] Ханю. Мы продали все билеты на 20 и 21 октября, осталось немного на 22 октября», — заявил Полинский.