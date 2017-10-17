Почти все билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию проданы
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Организаторы российского этапа
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Организаторы российского этапа
«Я не припомню такого ажиотажа перед
Как рассказал генеральный директор ДС «Мегаспорт» Михаил Москалев, дворец готов на сто процентов. «По требованию Международного союза конькобежцев, мы нанесем серую краску на лед для более качественной картинки. Дворец живет яркой жизнью, мы продали 1500 билетов только на тренировки, которые начинаются уже завтра рано утром», — отметил он.
Соревнования пройдут в столичном дворце спорта «Мегаспорт», который вмещает 14 тысяч зрителей.