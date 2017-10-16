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23:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погорилая отсрочила олимпийскую гонку

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая не смогла завершить первый старт сезона, снявшись с этапа Кубка России Йошкар-Оле из-за проблем со спиной.

Источник: РИА "Новости"

Делясь впечатлениями о сотрудничестве с Анной Погорилой, известный тренер и хореограф Николай Морозов как-то сказал, что Анна является для него образцом идеальной спортсменки. К его словам так и хочется добавить: не только спортсменки, но и в целом представительницы женского одиночного катания. Так уж получилось, что из-за быстрого привыкания к победам наших девушек, все чаще зазвучали голоса: не хватает стабильности на протяжении нескольких сезонов, женственности, страсти и в конце концов — сексуальности. Именно этим Анне как раз удавалось похвастаться.

По мере взросления Погорилая стала радовать и яркими образами: невозможно забыть ее невероятный прокат на чемпионате мира в Бостоне под «Болеро» Ванессы Мэй или головокружительное танго «Запах женщины» в прошлом сезоне. Это подтвердил в разговоре со мной и Миша Ге — хореограф, работавший с Погорилой в прошлом году: «Аня — невероятно работоспособная фигуристка с сильным характером. На тренировках она способна преодолевать очень серьезные нагрузки и делать сложные элементы. А ее главные преимущества в борьбе за попадание на Олимпиаду — элегантность, женственность, яркость и неординарность».

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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Из всех фигуристок, всерьез претендующих на поездку в Пхенчхан, только Анна выступала на четырех чемпионатах мира и попадала в сборную страны три сезона подряд. Но далеко не все шло у нее гладко: не раз и не два случались страшные падения и откровенно провальные прокаты. Едва ли кто-то из видевших выступление Погорилой на японском этапе «Гран-при» сезона-2015/16 в силах забыть «фильм ужасов» с необъяснимыми страшными падениями. Однако даже это не стало для Анны поводом пропускать дальнейшие соревнования. Итог перезагрузки — полный бронзовый комплект медалей чемпионатов России, Европы и мира. Невозможно представить, что пережила фигуристка в Хельсинки, ведь в прошлом сезоне она завоевала последнюю бронзу в свою коллекцию — финала «Гран-при». А после чемпионата Европы-2017 казалось, что она начала собирать новую — серебряную и всерьез стала главной соперницей Евгении Медведевой. Однако на финском чемпионате мира случилась катастрофа и повисло тягостное ожидание: что же дальше?

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К проблемам психологического характера добавились еще и проблемы со здоровьем: столкновение на тренировке и в результате потерянное в бесценное предолимпийское межсезонье время. А в добавок ко всему — пропуск контрольных прокатов в Сочи и ни одной поездки на международный турнир. В то время как соперницы за попадание в олимпийскую сборную обкатывали новые программы за пределами домашних стен, выявляли слабые места в своих постановках и устраняли их.

Выступление Анны в Йошкар-Оле не смогло дать в полной мере ответ: удалось ли Погорилой отойти от катастрофы в Хельсинки. Короткая программа в женственном стиле Анны была исполнена не без помарок, не криминальных для первого старта в сезоне. А с проката произвольной программы на турнире Погорилая неожиданно снялась — по словам тренерам из-за проблем со спиной, чтобы поберечь ее для старта на этапе «Гран-при» в Канаде, которой пройдет с 27 по 29 октября. Там помимо Марин Хонды, Кейтлин Осмонд и Эшли Вагнер, Анне предстоит очное соперничество с Марией Сотсковой, возможно, главной соперницей за место в олимпийской сборной.

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ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР

Что касается победительницы юниорского финала «Гран-при» Полины Цурской, то большая часть восторженных отзывов в адрес Загитовой в сезоне прошлом была применима и в отношении Полины в сезоне позапрошлом. Сложные уверенные каскады, прыжки с провисанием, победа в Финале юниорской серии и на Зимних юношеских олимпийских играх. А дальше — борьба с ростом и травмами и печальный итог — только десятое на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров. Тем удивительнее выглядело ее решение перейти во взрослые соревнования, а значит желание побороться за олимпийскую путевку. Пока что старые проблемы Полину не оставили, о чем свидетельствуют оценки, полученные ею за прокаты обеих программ в столице Марий Эл.

Не менее удивительным фактом стало для многих и то, что победительница турнира в Йошкар-Оле 17-летняя Станислава Константинова продолжает выступления на юниорском уровне, ведь на фоне девочек помладше она выглядит фигуристкой из другого времени и лиги. Однако в случае чего, по возрасту она может выступить и на Олимпиаде. Как знать, может юниорский статус — просто отвлекающий маневр?

2-й этап Кубка России. Женщины. МС. 1. Константинова -207,85. 2. Цурская — 196,10. 3. Гулякова -194,5.

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