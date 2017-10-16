Погорилая отсрочила олимпийскую гонку

Источник: РИА "Новости"

Делясь впечатлениями о сотрудничестве с Анной Погорилой, известный тренер и хореограф Николай Морозов как-то сказал, что Анна является для него образцом идеальной спортсменки. К его словам так и хочется добавить: не только спортсменки, но и в целом представительницы женского одиночного катания. Так уж получилось, что из-за быстрого привыкания к победам наших девушек, все чаще зазвучали голоса: не хватает стабильности на протяжении нескольких сезонов, женственности, страсти и в конце концов — сексуальности. Именно этим Анне как раз удавалось похвастаться.

По мере взросления Погорилая стала радовать и яркими образами: невозможно забыть ее невероятный прокат на чемпионате мира в Бостоне под «Болеро» Ванессы Мэй или головокружительное танго «Запах женщины» в прошлом сезоне. Это подтвердил в разговоре со мной и Миша Ге — хореограф, работавший с Погорилой в прошлом году: «Аня — невероятно работоспособная фигуристка с сильным характером. На тренировках она способна преодолевать очень серьезные нагрузки и делать сложные элементы. А ее главные преимущества в борьбе за попадание на Олимпиаду — элегантность, женственность, яркость и неординарность».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.52783964365256% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSYmtkQBbab/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Finish #helsinki2017 #annapogorilaya #championship</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Анна Погорилая? (@annapogorilaya) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-02T13:21:23+00:00">Апр 2 2017 в 6:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Из всех фигуристок, всерьез претендующих на поездку в Пхенчхан, только Анна выступала на четырех чемпионатах мира и попадала в сборную страны три сезона подряд. Но далеко не все шло у нее гладко: не раз и не два случались страшные падения и откровенно провальные прокаты. Едва ли кто-то из видевших выступление Погорилой на японском этапе «Гран-при» сезона-2015/16 в силах забыть «фильм ужасов» с необъяснимыми страшными падениями. Однако даже это не стало для Анны поводом пропускать дальнейшие соревнования. Итог перезагрузки — полный бронзовый комплект медалей чемпионатов России, Европы и мира. Невозможно представить, что пережила фигуристка в Хельсинки, ведь в прошлом сезоне она завоевала последнюю бронзу в свою коллекцию — финала «Гран-при». А после чемпионата Европы-2017 казалось, что она начала собирать новую — серебряную и всерьез стала главной соперницей Евгении Медведевой. Однако на финском чемпионате мира случилась катастрофа и повисло тягостное ожидание: что же дальше?

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К проблемам психологического характера добавились еще и проблемы со здоровьем: столкновение на тренировке и в результате потерянное в бесценное предолимпийское межсезонье время. А в добавок ко всему — пропуск контрольных прокатов в Сочи и ни одной поездки на международный турнир. В то время как соперницы за попадание в олимпийскую сборную обкатывали новые программы за пределами домашних стен, выявляли слабые места в своих постановках и устраняли их.

Выступление Анны в Йошкар-Оле не смогло дать в полной мере ответ: удалось ли Погорилой отойти от катастрофы в Хельсинки. Короткая программа в женственном стиле Анны была исполнена не без помарок, не криминальных для первого старта в сезоне. А с проката произвольной программы на турнире Погорилая неожиданно снялась — по словам тренерам из-за проблем со спиной, чтобы поберечь ее для старта на этапе «Гран-при» в Канаде, которой пройдет с 27 по 29 октября. Там помимо Марин Хонды, Кейтлин Осмонд и Эшли Вагнер, Анне предстоит очное соперничество с Марией Сотсковой, возможно, главной соперницей за место в олимпийской сборной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.916666666666664% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVu1tK6Bejx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Настроение на высоте</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-24T18:09:52+00:00">Июн 24 2017 в 11:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР

Что касается победительницы юниорского финала «Гран-при» Полины Цурской, то большая часть восторженных отзывов в адрес Загитовой в сезоне прошлом была применима и в отношении Полины в сезоне позапрошлом. Сложные уверенные каскады, прыжки с провисанием, победа в Финале юниорской серии и на Зимних юношеских олимпийских играх. А дальше — борьба с ростом и травмами и печальный итог — только десятое на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров. Тем удивительнее выглядело ее решение перейти во взрослые соревнования, а значит желание побороться за олимпийскую путевку. Пока что старые проблемы Полину не оставили, о чем свидетельствуют оценки, полученные ею за прокаты обеих программ в столице Марий Эл.

Не менее удивительным фактом стало для многих и то, что победительница турнира в Йошкар-Оле 17-летняя Станислава Константинова продолжает выступления на юниорском уровне, ведь на фоне девочек помладше она выглядит фигуристкой из другого времени и лиги. Однако в случае чего, по возрасту она может выступить и на Олимпиаде. Как знать, может юниорский статус — просто отвлекающий маневр?