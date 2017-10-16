Погорилая отсрочила олимпийскую гонку
Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая не смогла завершить первый старт сезона, снявшись с этапа Кубка России
Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая не смогла завершить первый старт сезона, снявшись с этапа Кубка России
Делясь впечатлениями о сотрудничестве с Анной Погорилой, известный тренер и хореограф Николай Морозов
По мере взросления Погорилая стала радовать и яркими образами: невозможно забыть ее невероятный прокат на чемпионате мира в Бостоне под «Болеро» Ванессы Мэй или головокружительное танго «Запах женщины» в прошлом сезоне. Это подтвердил в разговоре со мной и Миша Ге — хореограф, работавший с Погорилой в прошлом году: «Аня — невероятно работоспособная фигуристка с сильным характером. На тренировках она способна преодолевать очень серьезные нагрузки и делать сложные элементы. А ее главные преимущества в борьбе за попадание на Олимпиаду — элегантность, женственность, яркость и неординарность».
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ
Из всех фигуристок, всерьез претендующих на поездку в Пхенчхан, только Анна выступала на четырех чемпионатах мира и попадала в сборную страны три сезона подряд. Но далеко не все шло у нее гладко: не раз и не два случались страшные падения и откровенно провальные прокаты. Едва ли
К проблемам психологического характера добавились еще и проблемы со здоровьем: столкновение на тренировке и в результате потерянное в бесценное предолимпийское межсезонье время. А в добавок ко всему — пропуск контрольных прокатов в Сочи и ни одной поездки на международный турнир. В то время как соперницы за попадание в олимпийскую сборную обкатывали новые программы за пределами домашних стен, выявляли слабые места в своих постановках и устраняли их.
Выступление Анны в
ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР
Что касается победительницы юниорского финала «Гран-при» Полины Цурской, то большая часть восторженных отзывов в адрес Загитовой в сезоне прошлом была применима и в отношении Полины в сезоне позапрошлом. Сложные уверенные каскады, прыжки с провисанием, победа в Финале юниорской серии и на Зимних юношеских олимпийских играх. А дальше — борьба с ростом и травмами и печальный итог — только десятое на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров. Тем удивительнее выглядело ее решение перейти во взрослые соревнования, а значит желание побороться за олимпийскую путевку. Пока что старые проблемы Полину не оставили, о чем свидетельствуют оценки, полученные ею за прокаты обеих программ в столице Марий Эл.
Не менее удивительным фактом стало для многих и то, что победительница турнира в
2-й этап Кубка России. Женщины. МС. 1. Константинова -207,85. 2. Цурская — 196,10. 3. Гулякова -194,5.