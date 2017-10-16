Денис Тен объявил о возвращении на лед

Одна из программ выступлений подготовлена под композицию SOS d’un terrien en d' tresse на французском языке, которую исполнил Димаш Кудайберген. Известный певец пожелал фигуристу успехов, назвав его братом и гордостью Казахстана на своей странице в Instagram.

«Спасибо тебе за такое тёплое сообщение. Выступать под твою композицию — невероятная честь для меня. С ней была создана особенная связь, что немаловажно в этот особенный олимпийский год. Два месяца назад я получил самую сложную травму в своей карьере… Но вопреки прогнозам врачей уже на этой неделе во Франции мне посчастливилось представить публике нашу коллаборацию», — ответил Димашу спортсмен.