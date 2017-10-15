Пять российских фигуристок пробились в Финал юниорского Гран-при

Источник: РИА "Новости"

Финал юниорского Гран-при пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря. В женском одиночном катании Россию на нем представят Софья Самодурова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Россиянки оставили за собой пять путевок в финал Гран-при из шести возможных, конкуренцию им в Нагое сможет составить только японка Рика Кихира.

В мужском одиночном катании в Финал Гран-при пробились два россиянина — Алексей Ерохов и Макар Игнатов. Кроме них, в Нагое также выступят американцы Алексей Красножон, Кэмден Пулкинен и Эндрю Торгашев, а также японец Мицуки Сумото.

В парном катании российские дуэты забронировал четыре места из шести. В финале выступят Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Две оставшиеся путевки достались австралийской паре Екатерина Александровская/Харли Виндзор и китайскому дуэту Юмэн Гао/Чжун Се.