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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

Пять российских фигуристок пробились в Финал юниорского Гран-при

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Сразу пять представительниц России пробились в Финал юниорского Гран-при по фигурному катанию в одиночном разряде.

Источник: РИА "Новости"

Финал юниорского Гран-при пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря. В женском одиночном катании Россию на нем представят Софья Самодурова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Россиянки оставили за собой пять путевок в финал Гран-при из шести возможных, конкуренцию им в Нагое сможет составить только японка Рика Кихира.

В мужском одиночном катании в Финал Гран-при пробились два россиянина — Алексей Ерохов и Макар Игнатов. Кроме них, в Нагое также выступят американцы Алексей Красножон, Кэмден Пулкинен и Эндрю Торгашев, а также японец Мицуки Сумото.

В парном катании российские дуэты забронировал четыре места из шести. В финале выступят Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Две оставшиеся путевки достались австралийской паре Екатерина Александровская/Харли Виндзор и китайскому дуэту Юмэн Гао/Чжун Се.

Также четыре места из шести в Финале юниорского Гран-при заняли российские дуэты в соревнованиях по танцам на льду. В данном виде Россию в Нагое представят Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Софья Полищук/Александр Вахнов и Арина Ушакова/Максим Некрасов. Также в финал отобрались Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) и Маржори Лажуа/Закари Лага (Канада).

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