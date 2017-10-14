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15:32 (мск), источник: Р-Спорт

Бронзовый призер ОИ-2014 фигуристка Грэйси Голд не примет участия в этапах Гран-при

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях в составе сборной США по фигурному катанию Грэйси Голд отказалась от участия в двух этапах Гран-при текущего сезона, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США (USOC).

Источник: РИА "Новости"

Американка должна была начать сезон 7 октября на турнире в Сайтаме (Япония), однако в начале сентября объявила, что берет паузу в выступлениях, поскольку рассчитывает получить «профессиональную помощь». При этом спортсменка не уточнила, какая именно профессиональная помощь ей требуется. Предполагалось, что Голд примет участие в этапах Гран-при в Пекине и Гренобле, запланированных на ноябрь.

«Мне очень грустно пропускать серию Гран-при, но я знаю, что это к лучшему. В настоящее время я лечусь от депрессии, тревожности и пищевого расстройства. У меня не будет достаточно времени на тренировки, чтобы подготовиться и соревноваться на том уровне, на котором я хочу», — сказала Голд.

На Играх-2014 и чемпионате мира-2016 Голд в индивидуальных соревнованиях заняла четвертые места. Фигуристка в январе стала шестой на чемпионате США и впервые за пять лет профессиональной карьеры не попала на чемпионат мира.

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