Бронзовый призер ОИ-2014 фигуристка Грэйси Голд не примет участия в этапах Гран-при
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Американка должна была начать сезон 7 октября на турнире в Сайтаме (Япония), однако в начале сентября объявила, что берет паузу в выступлениях, поскольку рассчитывает получить «профессиональную помощь». При этом спортсменка не уточнила, какая именно профессиональная помощь ей требуется. Предполагалось, что Голд примет участие в этапах
«Мне очень грустно пропускать серию
На Играх-2014 и чемпионате мира-2016 Голд в индивидуальных соревнованиях заняла четвертые места. Фигуристка в январе стала шестой на чемпионате США и впервые за пять лет профессиональной карьеры не попала на чемпионат мира.