Бронзовый призер ОИ-2014 фигуристка Грэйси Голд не примет участия в этапах Гран-при

Источник: РИА "Новости"

Американка должна была начать сезон 7 октября на турнире в Сайтаме (Япония), однако в начале сентября объявила, что берет паузу в выступлениях, поскольку рассчитывает получить «профессиональную помощь». При этом спортсменка не уточнила, какая именно профессиональная помощь ей требуется. Предполагалось, что Голд примет участие в этапах Гран-при в Пекине и Гренобле, запланированных на ноябрь.

«Мне очень грустно пропускать серию Гран-при, но я знаю, что это к лучшему. В настоящее время я лечусь от депрессии, тревожности и пищевого расстройства. У меня не будет достаточно времени на тренировки, чтобы подготовиться и соревноваться на том уровне, на котором я хочу», — сказала Голд.