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13:45 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Воронов не теряет надежды выступить на Олимпиаде 2018 года

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов нацелен пройти отбор в сборную России на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом 30-летний спортсмен рассказал ТАСС.

Воронову предыдущие два сезона не удавалось войти в состав сборной для участия в чемпионатах Европы и мира. На последнем чемпионате мира Россию представляли 22-летние Максим Ковтун и Михаил Коляда.

«Да, есть сильные ребята, но нужно работать. Я ни на кого не обращаю внимания, у меня есть свои задачи, своя команда. Я сейчас словно в шорах — полностью поглощен своей работой и стараюсь не отвлекаться по сторонам», — сказал Воронов.

«Постепенно вхожу в сезон, много стартую. Пока вполне удачно. Основной старт будет в конце декабря на чемпионате России, который и определит, у кого что будет. Буду бороться», — добавил он, комментируя шансы выступить на Играх.

Последнего крупного успеха Воронов добился в сезоне-2014/15, став третьим на чемпионате Европы.

В 2016 году Воронов прекратил сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, перейдя в группу Инны Гончаренко. «Я ощущаю себя прекрасно, возраст — прекрасный. Есть опыт, теперь главное, чтобы было и здоровье. Все остальное будет», — отметил он.

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