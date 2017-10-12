Фигурист Воронов не теряет надежды выступить на Олимпиаде 2018 года

Воронову предыдущие два сезона не удавалось войти в состав сборной для участия в чемпионатах Европы и мира. На последнем чемпионате мира Россию представляли 22-летние Максим Ковтун и Михаил Коляда.

«Да, есть сильные ребята, но нужно работать. Я ни на кого не обращаю внимания, у меня есть свои задачи, своя команда. Я сейчас словно в шорах — полностью поглощен своей работой и стараюсь не отвлекаться по сторонам», — сказал Воронов.

«Постепенно вхожу в сезон, много стартую. Пока вполне удачно. Основной старт будет в конце декабря на чемпионате России, который и определит, у кого что будет. Буду бороться», — добавил он, комментируя шансы выступить на Играх.

Последнего крупного успеха Воронов добился в сезоне-2014/15, став третьим на чемпионате Европы.