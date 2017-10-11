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14:48 (мск), источник: Газета.Ру

Елена Бережная: от олимпийского скандала до Госдумы

Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 по фигурному катанию в паре с Антоном Сихарулидзе, двукратная чемпионка мира Елена Бережная отмечает 40-летие. После завершения спортивной карьеры знаменитая спортсменка сосредоточилась на политической деятельности, и сейчас является депутатом Госдумы.

Источник: Газета.Ру

В 2002 году имя Бережной было на слуху даже у людей, бесконечно далеких от спорта вообще и фигурного катания в частности. 11 февраля, в самый разгар Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Елена и Антон Сихарулидзе вслед за лидерством в короткой программе состязаний спортивных пар выиграли произвольную, опередив своих главных соперников из Канады Жами Сале / Давид Пеллетье.

А затем грянул гром — журналисты из числа поклонников канадского дуэта раздули беспрецедентный по масштабу и резонансу скандал, прямым текстом обвинив французскую судью Мари-Рен Ле Гунь в необъективных оценках. Она якобы благоволила россиянам в ответ на аналогичную помощь от нашей страны в турнире танцоров (на самом деле судья Мария Саная отдала здесь первое место своим соотечественникам Ирине Лобачевой и Илье Авербуху).

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Общественность оказала жесткое давление на президента Международного союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванту, что возымело эффект.

Голос Ле Гунь в итоге аннулировали, ее саму дисквалифицировали, а оценки пересчитали. Итоговая сумма получилась равной у российской и канадской пар.

На повторной церемонии награждения и тем, и другим выдали по паре золотых наград — в первый и пока последний раз в истории. Впрочем, многие сочли случившееся политическим моментом или откровенным фарсом. Так, бронзовые призеры из Китая Шэнь Сюэ / Чжао Чунбо вообще отказались еще раз подниматься на пьедестал.

Инициаторы скандала и обвинений в адрес Ле Гунь из числа сотрудников (или имевших отношение) ISU впоследствии были отстранены от серьезного влияния в организации. А Бережная и Сихарулидзе стали настоящими героями на родине, обрели славу и пополнили ореол «безвинно пострадавших от вражеского беспредела» (хотя формально ничего и не лишились — только приобрели).

Тот олимпийский сезон стал последним для звездной пары в любительском катании.

После Олимпиады оба перебрались в коммерческие состязания, гастролировали с показательными выступлениями, принимали самое активное участие в проектах для знаменитостей на телевидении.

Причем окончание произошло по инициативе Сихарулидзе — Елена пыталась найти нового партнера, но безуспешно.

Сейчас уже мало кто помнит, что первой Олимпиадой для Бережной стал еще Лиллехаммер-1994. В ту пору она соревновалась в дуэте с Олегом Шляховым под флагом Латвии, заняв восьмое место. А два года спустя приключилась трагедия. Во время исполнения вращения на тренировке партнер попал ей коньком по голове, пробив височную кость.

После двух операций фигуристка училась заново ходить и говорить, но уже совсем скоро вернулась на лед с новым напарником — им и стал Сихарулидзе, в дальнейшем сыгравший в жизни Елены очень важную роль.

Вновь образованная пара успела качественно подготовиться к Нагано-1998 — и выиграла серебро, уступив лишь дуэту соотечественников Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков.

В их «совместно нажитом» багаже, кроме того, — золото ЧМ-1998 и -1999, второе место на предолимпийском чемпионате-2001. Множество медалей с турниров калибром помельче. Личные награды. Бережная — кавалер ордена Почета (2003) и ордена Дружбы (1998).

В 2012—2016 годах экс-спортсменка занимала должность художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного Ледового театра. Одновременно вела активную политическую деятельность.

Стартовав на этой ниве в ранге депутата Думы Ставропольского края (2007−2011) от «Справедливой России», в 2016-м Бережная добралась и до федерального парламента — уже в рядах партии «Единая Россия».

Ей достался мандат от этого региона.

Бережная воспитывает двух детей, сына Тристана и дочь Софию-Диану. Несколько лет назад она рассталась со своим супругом — восьмикратным чемпионом Великобритании в одиночном катании Стивеном Казинсом. Для него это был второй брак после женитьбы на канадской фигуристке Кристине Ленко.

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