Новый ледовый каток ЦСКА для занятий фигурным катанием открылся в Москве

Открытие нового спортивного сооружения позволит увеличить тренировочную нагрузку на 16 дополнительных часов в сутки.

«У нового ледового комплекса есть два главных преимущества, — отметил начальник ледового спортивного комплекса ЦСКА Алексей Черкасов. — Во-первых, это современная система кондиционирования и терморегулирования, благодаря которой мы можем создать любые климатические условия для фигуристов, даже летом, когда на улице 35 градусов тепла. Во-вторых, это лазерная система коррекции ледовой поверхности».

В открытии катка приняли участие министр спорта Павел Колобков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, известный хоккеист Вячеслав Фетисов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.

«Хочу поздравить всех армейцев с этим знаменательным событием и желаю им ярких побед», — сказал Колобков. «У хоккеистов есть свой каток, а этот каток — для фигуристов. Здесь работает Елена Германовна Водорезова, которая воспитала нашу первую олимпийскую чемпионку», — отметила Тарасова.