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11:27 (мск), источник: ТАСС

Новый ледовый каток ЦСКА для занятий фигурным катанием открылся в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ледовый каток ЦСКА для занятий фигурным катанием был открыт в среду в Москве на Ленинградском проспекте. В настоящий момент в школе фигурного катания ЦСКА занимаются 123 спортсмена.

Открытие нового спортивного сооружения позволит увеличить тренировочную нагрузку на 16 дополнительных часов в сутки.

«У нового ледового комплекса есть два главных преимущества, — отметил начальник ледового спортивного комплекса ЦСКА Алексей Черкасов. — Во-первых, это современная система кондиционирования и терморегулирования, благодаря которой мы можем создать любые климатические условия для фигуристов, даже летом, когда на улице 35 градусов тепла. Во-вторых, это лазерная система коррекции ледовой поверхности».

В открытии катка приняли участие министр спорта Павел Колобков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, известный хоккеист Вячеслав Фетисов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.

«Хочу поздравить всех армейцев с этим знаменательным событием и желаю им ярких побед», — сказал Колобков. «У хоккеистов есть свой каток, а этот каток — для фигуристов. Здесь работает Елена Германовна Водорезова, которая воспитала нашу первую олимпийскую чемпионку», — отметила Тарасова.

Символическое первое вбрасывание на новом катке сделали Жуков, Колобков, Тарасова и замминистра обороны Николай Панков. На новом катке будут тренироваться сильнейшие российские фигуристы: Елена Радионова, Максим Ковтун, Мария Сотскова и другие.

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