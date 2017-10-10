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22:51 (мск), источник: ТАСС

ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в Москве

ТАСС, 10 октября. Российские фигуристы Евгения Медведева, Валерия Михайлова и Михаил Коляда примут участие в соревнованиях в одиночном катании на первом в сезоне этапе Гран-при, который пройдет в Москве. Состав участников турнира приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В мужском одиночном катании сборную России представят Дмитрий Алиев, Коляда и Андрей Лазукин, в соревнованиях спортивных пар — Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Бетина Попова и Сергей Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин. В женском одиночном катании помимо Медведевой и Михайловой выступит Елена Радионова.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 октября.

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