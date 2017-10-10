ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в Москве

В мужском одиночном катании сборную России представят Дмитрий Алиев, Коляда и Андрей Лазукин, в соревнованиях спортивных пар — Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Бетина Попова и Сергей Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин. В женском одиночном катании помимо Медведевой и Михайловой выступит Елена Радионова.