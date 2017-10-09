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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сотскова сделала шаг к Пхенчхану

17-летняя Мария Сотскова одержала победу на турнире Finlandia Trophy в Эспоо и улучшила свои позиции в борьбе за место в олимпийской сборной России.

Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом сезоне многим запомнилась провокационная фраза Марии о том, что она не считает невозможным обыграть Евгению Медведеву. После чемпионата России такая позиция была оправдана, ведь там Мария заняла третье место, и, если не брать в расчет выступавшую в юниорах Загитову, была вправе считать себя главной конкуренткой лидера женского одиночного катания. Другое дело, что как такового преследования не вышло: на чемпионате Европы Мария стала четвертой, а на чемпионате мира — только восьмой. Хотя вкупе с попаданием в финал «Гран-при», бронзой чемпионата страны и попаданием в сборную дебют Сотсковой во взрослых соревнованиях получился солидный. Даже олимпийская чемпионка Аделина Сотникова на своем первом и пока единственном в карьере чемпионате мира стала лишь девятой.

Но место в сборной Сотскова себе не гарантировала. Тем временем, Елена Радионова, выиграв Универсиаду и получив право выступить на командном чемпионате мира, оставила о себе приятное впечатление. А неожиданный провал Анны Погорилой на чемпионате мира перевел и ее из статуса второго номера сборной в число тех, кому предстоит биться за третью олимпийскую путевку. Таким образом, претенденток оказалось четверо — Сотскова, Туктамышева, Радионова и Погорилая. И это без учета победительницы юниорского финала Гран-при-2015 Полины Цурской, перешедшей во взрослые соревнования.

Контрольные прокаты в Сочи и их последующие старты только подтвердили: Медведева с Загитовой будут соревноваться в отдельной лиге. Первый сочинский раунд оказался за Туктамышевой. Сотскова и Радионова в Сочи выглядели не очень убедительно. А вот Лиза в своей короткой «цыганской» программе была технически безупречна и находилась в комфортном для себя образе. Но дальнейшие старты подтвердили тот факт, что Туктамышева не всегда может похвастаться психологической устойчивостью. Откуда бы тогда взяться ошибкам в Бергамо на ее «железных» элементах в короткой программе и смазанному началу произвольной в Финляндии.

ТУКТАМЫШЕВОЙ БЫЛО НЕКОГДА ЗАНИМАТЬСЯ ПЛАТЬЯМИ

В разговоре со мной Елизавета отметила, что покидает Эспоо не в лучшем настроении, но убежденной, что ей удалось сделать шаг вперед по сравнению с выступлением в Бергамо. А, комментируя свой неудачную произвольную программу, добавила, что слишком долго ждала выхода на лед и отвыкла кататься последней, но при этом неудача на первом элементе программы не способна выбить ее из колеи. Также Туктамышева разъяснила ситуацию с костюмами: «Да, платья старые, пока не было времени ими заниматься, так как мы больше сосредоточились на самих программах. Но новые платья будут готовы выступлению на этапе Гран-при в Китае». На вопрос, не было ли ей обидно уступить сопернице по сборной Марии Сотсковой и одногруппнице Каролине Костнер, Лиза грустно заключила: «Сама виновата».

Тренер Алексей Мишин посетовал, что не доволен ни выступлением Костнер, ни прокатом Туктамышевой: «Обе не справились с технической частью своих программ и выступили ниже своих возможностей». Оценивая прокат Елизаветы в произвольной программе Мишин сказал: «Радует, что Лиза снова почувствовала свое тело и у нее восстановилась координация мышц, а вот система управления эмоциями — нет. В произвольной она «скисла». Также Мишин добавил, что работа над тройным акселем продолжается и он обязательно изменит картину выступлений Лизы. На этап «Гран-при» в Китае перед ней будет стоять задача выступить с сочинским настроением.

ТЕХНИЧЕСКИ СИЛЬНЫЕ, НО СО СЛАБОСТЯМИ

Сотсковой в несколько упрощенном варианте программ по сравнению с контрольными прокатами в Сочи удалось выиграть Finlandia Trophy и начать сезон с победы — как и в прошлом году, когда ей покорился Мемориал Непелы. Соперничество Марии и Лизы любопытно тем, что обе прекрасно оснащены технически. Прыжки Туктамышевой по праву считаются филигранными по технике, даже неискушенному зрителю заметна их высота, плюс в арсенале есть козырная карта — тройной аксель. Другое дело, удастся ли Лизе собрать воедино все свои сильные стороны?

Что касается Марии, то она исполняет один из самых сложных наборов прыжков — максимально возможное количество самых «дорогих» флипов и лутцев. Плюс в Эспо Мария, чтобы не отставать от последних тенденций, многие из прыжков исполняла с поднятой рукой. Однако у нее есть свой «враг», следствие ее немаленького роста — недокруты на прыжках, которые могут аукнуться ей в зависимости от строгости судейской бригады.

Совсем скоро 12 октября на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле представит свои новые программы бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая, еще не выступавшая в этом сезоне, и не исключено, что она внесет в текущий расклад сил свои коррективы.

Finlandia Trophy. Женщины

1. СОТСКОВА — 205,30. 2. Костнер (Италия) — 193,76. 3. ТУКТАМЫШЕВА — 189,13… 5. ЛЕОНОВА — 178,46.

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