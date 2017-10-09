Сотскова сделала шаг к Пхенчхану
17-летняя Мария Сотскова одержала победу на турнире Finlandia Trophy в Эспоо и улучшила свои позиции в борьбе за место в олимпийской сборной России.
17-летняя Мария Сотскова одержала победу на турнире Finlandia Trophy в Эспоо и улучшила свои позиции в борьбе за место в олимпийской сборной России.
В прошлом сезоне многим запомнилась провокационная фраза Марии о том, что она не считает невозможным обыграть Евгению Медведеву. После чемпионата России такая позиция была оправдана, ведь там Мария заняла третье место, и, если не брать в расчет выступавшую в юниорах Загитову, была вправе считать себя главной конкуренткой лидера женского одиночного катания. Другое дело, что как такового преследования не вышло: на чемпионате Европы Мария стала четвертой, а на чемпионате мира — только восьмой. Хотя вкупе с попаданием в финал «Гран-при», бронзой чемпионата страны и попаданием в сборную дебют Сотсковой во взрослых соревнованиях получился солидный. Даже олимпийская чемпионка Аделина Сотникова на своем первом и пока единственном в карьере чемпионате мира стала лишь девятой.
Но место в сборной Сотскова себе не гарантировала. Тем временем, Елена Радионова, выиграв Универсиаду и получив право выступить на командном чемпионате мира, оставила о себе приятное впечатление. А неожиданный провал Анны Погорилой на чемпионате мира перевел и ее из статуса второго номера сборной в число тех, кому предстоит биться за третью олимпийскую путевку. Таким образом, претенденток оказалось четверо — Сотскова, Туктамышева, Радионова и Погорилая. И это без учета победительницы юниорского финала Гран-при-2015 Полины Цурской, перешедшей во взрослые соревнования.
Контрольные прокаты в Сочи и их последующие старты только подтвердили: Медведева с Загитовой будут соревноваться в отдельной лиге. Первый сочинский раунд оказался за Туктамышевой. Сотскова и Радионова в Сочи выглядели не очень убедительно. А вот Лиза в своей короткой «цыганской» программе была технически безупречна и находилась в комфортном для себя образе. Но дальнейшие старты подтвердили тот факт, что Туктамышева не всегда может похвастаться психологической устойчивостью. Откуда бы тогда взяться ошибкам в Бергамо на ее «железных» элементах в короткой программе и смазанному началу произвольной в Финляндии.
ТУКТАМЫШЕВОЙ БЫЛО НЕКОГДА ЗАНИМАТЬСЯ ПЛАТЬЯМИ
В разговоре со мной Елизавета отметила, что покидает Эспоо не в лучшем настроении, но убежденной, что ей удалось сделать шаг вперед по сравнению с выступлением в Бергамо. А, комментируя свой неудачную произвольную программу, добавила, что слишком долго ждала выхода на лед и отвыкла кататься последней, но при этом неудача на первом элементе программы не способна выбить ее из колеи. Также Туктамышева разъяснила ситуацию с костюмами: «Да, платья старые, пока не было времени ими заниматься, так как мы больше сосредоточились на самих программах. Но новые платья будут готовы выступлению на этапе
Тренер Алексей Мишин посетовал, что не доволен ни выступлением Костнер, ни прокатом Туктамышевой: «Обе не справились с технической частью своих программ и выступили ниже своих возможностей». Оценивая прокат Елизаветы в произвольной программе Мишин сказал: «Радует, что Лиза снова почувствовала свое тело и у нее восстановилась координация мышц, а вот система управления эмоциями — нет. В произвольной она «скисла». Также Мишин добавил, что работа над тройным акселем продолжается и он обязательно изменит картину выступлений Лизы. На этап «Гран-при» в Китае перед ней будет стоять задача выступить с сочинским настроением.
ТЕХНИЧЕСКИ СИЛЬНЫЕ, НО СО СЛАБОСТЯМИ
Сотсковой в несколько упрощенном варианте программ по сравнению с контрольными прокатами в Сочи удалось выиграть Finlandia Trophy и начать сезон с победы — как и в прошлом году, когда ей покорился Мемориал Непелы. Соперничество Марии и Лизы любопытно тем, что обе прекрасно оснащены технически. Прыжки Туктамышевой по праву считаются филигранными по технике, даже неискушенному зрителю заметна их высота, плюс в арсенале есть козырная карта — тройной аксель. Другое дело, удастся ли Лизе собрать воедино все свои сильные стороны?
Что касается Марии, то она исполняет один из самых сложных наборов прыжков — максимально возможное количество самых «дорогих» флипов и лутцев. Плюс в Эспо Мария, чтобы не отставать от последних тенденций, многие из прыжков исполняла с поднятой рукой. Однако у нее есть свой «враг», следствие ее немаленького роста — недокруты на прыжках, которые могут аукнуться ей в зависимости от строгости судейской бригады.
Совсем скоро 12 октября на втором этапе Кубка России в
Finlandia Trophy. Женщины
1. СОТСКОВА — 205,30. 2. Костнер (Италия) — 193,76. 3. ТУКТАМЫШЕВА — 189,13… 5. ЛЕОНОВА — 178,46.