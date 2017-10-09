Фигурист Артур Дмитриев дебютирует в сезоне на этапе Кубка России в Сочи
Первым стартом сезона для российского фигуриста Артура Дмитриева станет этап Кубка России в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» отец и тренер спортсмена Артур
Первым стартом сезона для российского фигуриста Артура Дмитриева станет этап Кубка России в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» отец и тренер спортсмена Артур
Третий этап Кубка России пройдет в Сочи
«У Артура была травма стопы, но сейчас он восстановился. Сначала мы у нас на катке устроим контрольный прокат, а первый старт у него будет на третьем этапе Кубка России», — сказал
По поводу планов на участие спортсмена в зарубежных турнирах собеседник агентства затруднился ответить. «Пока не знаю, возможно, до чемпионата России
«В короткой программе у Артура два варианта проката — с одним четверным и двумя. В произвольной у него в планах делать три четверных, но пока мы прыгаем два — тулуп и флип», — рассказал