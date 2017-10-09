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20:46 (мск), источник: Р-Спорт

Фигурист Артур Дмитриев дебютирует в сезоне на этапе Кубка России в Сочи

Первым стартом сезона для российского фигуриста Артура Дмитриева станет этап Кубка России в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» отец и тренер спортсмена Артур Дмитриев-старший.

Третий этап Кубка России пройдет в Сочи 27—31 октября. В мае специалист сообщил, что фигурист перешел от тренера Алексея Мишина к Илье Климкину, который работает на одном катке с Дмитриевым-старшим.

«У Артура была травма стопы, но сейчас он восстановился. Сначала мы у нас на катке устроим контрольный прокат, а первый старт у него будет на третьем этапе Кубка России», — сказал Дмитриев-старший по телефону.

По поводу планов на участие спортсмена в зарубежных турнирах собеседник агентства затруднился ответить. «Пока не знаю, возможно, до чемпионата России какие-то он посетит. Будем смотреть по его форме и вообще по обстановке. Он должен все пройти и подойти к основному старту — чемпионату России», — пояснил тренер.

«В короткой программе у Артура два варианта проката — с одним четверным и двумя. В произвольной у него в планах делать три четверных, но пока мы прыгаем два — тулуп и флип», — рассказал Дмитриев-старший.

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