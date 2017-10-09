Фигурист Артур Дмитриев дебютирует в сезоне на этапе Кубка России в Сочи

Третий этап Кубка России пройдет в Сочи 27—31 октября . В мае специалист сообщил, что фигурист перешел от тренера Алексея Мишина к Илье Климкину, который работает на одном катке с Дмитриевым-старшим.

«У Артура была травма стопы, но сейчас он восстановился. Сначала мы у нас на катке устроим контрольный прокат, а первый старт у него будет на третьем этапе Кубка России», — сказал Дмитриев-старший по телефону.

По поводу планов на участие спортсмена в зарубежных турнирах собеседник агентства затруднился ответить. «Пока не знаю, возможно, до чемпионата России какие-то он посетит. Будем смотреть по его форме и вообще по обстановке. Он должен все пройти и подойти к основному старту — чемпионату России», — пояснил тренер.