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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева снова сильнее всех

Однако опять уступила Загитовой в технической оценке.

Источник: Спорт-Экспресс

СЮРПРИЗ ОТ МЕДВЕДЕВОЙ

Две на данных момент сильнейших российских фигуристки приняли участие в Japan Open — коммерческом шоу-турнире, где между собой соревновались сборные Европы, Азии и Северной Америки и где участники выполняли только произвольную программу.

Многие полагали, что составить конкуренцию россиянкам сможет восходящая звезда японского фигурного катания Марин Хонда, но та набрала только 133,41 балла. С одной стороны, почти на два балла больше, чем на американском турнире US International Figure Skating Classic, выигранном ею три недели назад. Но с другой — это явно недостаточная сумма для соперничества с Медведевой и Загитовой.

Загитова буквально вырвала победу у Хонды на последнем юниорском чемпионате мира. Но даже этот факт не смог заставить японских комментаторов скрыть свое восхищение сложностью и исполнением программы нашей фигуристкой. Ее «Дон Кихот» снова оказался на высоте.

Однако главный сюрприз был впереди. Медведева представила не свою новую усложненную произвольную программу, а соревновательную версию «Анны Карениной», которую она летом катала на показательных выступлениях. Исполнила она ее уверенно, раскованно, без помарок. Этого достаточного, чтобы быть недосягаемой для соперниц. Но уже мало, чтобы по технике обходить Загитову.

Едва ли кто-то мог ожидать подобного поворота, ведь после «Мемориала Ондрея Непелы» в Братиславе Медведева пообещала усовершенствовать программы — и короткую, и произвольную. Неожиданность заключается еще и в том, что фигуристы, входящие в олимпийский сезон со старыми программами, оставили их либо с прошлого сезона, либо вернули свои более ранние удачные постановки. Далеко не каждый рискнет переделать показательную программу под соревновательную, особенно если уже успел выступить на стартах с другой постановкой.

ЖЕЛАНИЕ ВЕЧНОГО СОВЕРШЕНСТВА

Возможно ответ заключен в фразе, которую произнесла Медведева в проморолике, показанном перед ее выходом на лед: «Хочу, чтобы меня запомнили как фигуристку, всегда катающуюся чисто». А как раз это ей не удавалось в новой произвольной программе ни на контрольных прокатах в Сочи, ни в Братиславе. Плюс ко всему было заметно, что к концу программы Медведева сильно устает. Что также непривычно. Ведь откуда бы тогда взялись все ее лишние прыжки в прошлом сезоне? Как бы то ни было, а за прокат программы, впервые исполненной на соревнованиях в новом варианте, Медведева получила 152,08 балла — почти на 4,5 балла больше, чем в Словакии.

Однако по технике Загитова вновь опередила Медведеву — теперь на два балла. Другое дело, что за компоненты Загитова получила почти на девять баллов меньше. Является ли тревожным звоночком и то, что по технической оценке Евгению обошла на десятые балла и японка Михара? Она выдала уверенный прокат, за счет преимущества в 4,5 балла в компонентах обошла Загитову и заняла второе место. Ответ дадут только турниры на нейтральной территории.

Главная же интрига получает новый виток. Ведь пока Медведева ни с теперь уже старой произвольной программой, ни с «Анной Карениной» не смогла обойти Загитову в технической оценке. Хотя, справедливости ради, в этом сезоне это пока не удалось ни одной девушке в мире. Что же предпримет чемпионка мира? Попытается усложнить новую произвольную программу или будет продолжать брать свое за счет за счет феноменальной стабильности? Многое будет зависеть и от того, сможет ли Загитова максимально усовершенствовать компонентную часть своих программ, а судьи — принять ее как завсегдатая взрослых соревнований.

Сайтама (Япония). Japan Open
Женщины. Произвольная программа. 1. МЕДВЕДЕВА (Россия) — 152,08. 2. Михара (Япония) — 147,83. 3. ЗАГИТОВА (Россия) — 145,28. 4. Нагасу (США) — 134,69. 5. Хонда (Япония) — 133,41. 6. Чен (США) — 116,32.
Мужчины. Произвольная программа. 1. Фернандес (Испания) — 189,47. 2. Чен (США) — 178,46. 3. Уно (Япония) — 175,45. 4. Ода (Япония) — 158,24. 5. Эбботт (США) — 143,48. 6. Быченко (Израиль) — 128,53.
Итог. 1. Европа — 615,35. 2. Япония — 614,93. 3. Северная Америка — 572,95.

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