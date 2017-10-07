The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира
Российский фигурист Алексей Ерохов победил на этапе юниорского Гран-при в Гданьске
Российский фигурист Алексей Ерохов победил на этапе юниорского
Российский фигурист Алексей Ерохов победил на этапе юниорского
Ерохов стал лучшим в обоих видах программы и набрал в сумме 221,89 балла. Вторым стал американец Кэмден Пулкинен, в активе которого 209,35 балла. Замкнул тройку лучших канадец Конрад Орзель, набравший 196,05 балла.
Еще один российский фигурист Игорь Ефимчук набрал 194,44 балла и занял итоговое пятое место.