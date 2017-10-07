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18:33 (мск), источник: Р-Спорт

Российский фигурист Алексей Ерохов победил на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

Российский фигурист Алексей Ерохов победил на этапе юниорского Гран-при в Гданьске в турнире одиночников.

Ерохов стал лучшим в обоих видах программы и набрал в сумме 221,89 балла. Вторым стал американец Кэмден Пулкинен, в активе которого 209,35 балла. Замкнул тройку лучших канадец Конрад Орзель, набравший 196,05 балла.

Еще один российский фигурист Игорь Ефимчук набрал 194,44 балла и занял итоговое пятое место.

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