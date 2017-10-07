Медведева показала лучший результат у фигуристок на Japan Open

Россиянка, выступавшая за команду Европы, в субботу по итогам произвольной программы набрала 152,08 балла. Второй стала японка Маи Михара (147,83), третьей — россиянка Алина Загитова (145,28) из команды Европы. Четвертое место заняла американка Мирай Нагасу (134,69), пятое — японка Марин Хонда (133,41), шестое — американка Карен Чен (116,32).

У мужчин лучшим стал двукратный чемпион мира испанец Хавьер Эрнандес — 189,47. Второй результат показал американец Нэтан Чен (178,46), третий — японец Сома Уно (175,45), четвертый — японец Нобунари Ода (158,24), пятый — американец Джереми Эбботт (143,48), шестой — израильтянин Алексей Быченко (128,52).