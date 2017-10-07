Медведева показала лучший результат у фигуристок на Japan Open

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Шинник
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Северсталь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Луч-Энергия
Футбол. Сборные
17:00
Россия
Южная Корея
Хоккей. КХЛ
18:00
Слован
Динамо Р
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Крылья Советов
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Швеция
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Фарерские острова
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Босния и Герцеговина
Бельгия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Гибралтар
Эстония
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз1
Вегас Голден Найтс2
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Болгария
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Кипр
Греция
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Нью-Йорк Айлендерс0
Все события
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
28«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
11:21 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева показала лучший результат у фигуристок на Japan Open

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева заняла первое место в соревнованиях фигуристок на турнире Japan Open в Сайтаме (Япония).

Источник: РИА "Новости"

Россиянка, выступавшая за команду Европы, в субботу по итогам произвольной программы набрала 152,08 балла. Второй стала японка Маи Михара (147,83), третьей — россиянка Алина Загитова (145,28) из команды Европы. Четвертое место заняла американка Мирай Нагасу (134,69), пятое — японка Марин Хонда (133,41), шестое — американка Карен Чен (116,32).

У мужчин лучшим стал двукратный чемпион мира испанец Хавьер Эрнандес — 189,47. Второй результат показал американец Нэтан Чен (178,46), третий — японец Сома Уно (175,45), четвертый — японец Нобунари Ода (158,24), пятый — американец Джереми Эбботт (143,48), шестой — израильтянин Алексей Быченко (128,52).

В общем зачете победу одержала команда Европы — 615,35. Второе место заняли японцы — 614,93, третье — американцы — 572,95.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии
Сборная Украины победила Косово, сохранив шансы выйти на ЧМ-2018
Белорусская федерация футбола намерена подать жалобу на «Зенит»
Италия упустила победу над Македонией в отборочном матче ЧМ
Полоз может пропустить матч с командой Южной Кореи
Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, проиграв Австрии
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь