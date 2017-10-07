Медведева против Загитовой: первое противостояние

Источник: Спорт-Экспресс

Коммерческие командные соревнования в начале и в конце сезона — совершенно разные истории. Если сезон завершается, то, как правило, фигуристы раскрепощены и катаются в свое удовольствие. Об этом в интервью «СЭ» говорили и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, рассказывая о своем выступлении на World Team Trophy-2017. Хотя атмосфера царившего там всеобщего веселья никак не подействовала на Медведеву, которая выдала идеальные прокаты и обновила мировые рекорды. Старт же сезона, тем более олимпийского, никакого релакса не предполагает. Тем более для девушек, претендующих на попадание в сборные России и Японии. А значит, нас ждет как минимум интереснейшее русско-японское противостояние.

Формула же турнира такова: Япония как страна-организатор по собственному усмотрению приглашает двух одиночников и двух одиночниц в команды Европы, Азии и Северной Америки. В ходе турнира фигуристы представляют только произвольные программы. Значение имеют набранные за прокат баллы — именно они в идут в копилку команды, а по их сумме определяется победитель.

ОБМЕН ПОБЕДАМИ

Загитова и Медведева уже успели обменяться победами в турнирах из серии «челлендж». Первой на пути к победе в Lombardia Trophy пришлось побороться с отлично откатавшейся японкой Вакабой Хигучи. А Медведева, выигравшая в Братиславе мемориал Непелы, соревновалась, скорее, не с соперницами, а сама с собой. Обеим не удались идеальные прокаты. Загитова смазала в короткой программе аксель после сложного захода. А Медведеву подвел самый трудный для нее прыжок — тройной лутц.

Однако едва ли эти помарки могут воодушевить соперниц. Ведь произошли они не на ровном месте, а на усложненных элементах.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С КУКОЛКОЙ

Российским фигуристкам предстоит не только первое очное соперничество друг с другом на официальных взрослых соревнованиях, но и встреча лицом к лицу с одной из своих главных конкуренток — восходящей звездой японского фигурного катания, очаровательной, словно фарфоровая куколка, Марин Хондой. Которая, впрочем, отлично знакома Загитовой по минувшему юниорскому чемпионату миру. Великолепно откатавшаяся тогда Хонда справедливо рассчитывала, что завоюет титул во второй раз и повторит достижение Елены Радионовой, cтав двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Однако выход на лед сразу после блистательного проката главной соперницы совершенно не смутил победившую в итоге Загитову. Хонде только и оставалось разводить руками: «Я сделала все, что могла».

ИНТРИГА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тем не менее выступления Загитовой и Медведевой представляются невероятно любопытными. Дело в том, что на последнем чемпионате России Загитова в произвольной программе в технической оценке обошла Медведеву почти на два балла. Тогда эта разница объяснялась тем, что Евгения в тот вечер «финтила» и из-за третьего — уже лишнего — прыжка в каскаде потеряла как раз эти два балла. В текущем сезоне перевес Загитовой в технической оценке произвольной программы достиг семи баллов, если сравнивать их выступления в Италии и Словакии. Но это можно списать на разные турниры и, соответственно, взгляды арбитров на те или иные элементы. На этот же раз девушек будет оценивать одна и та же судейская бригада. И произойдет это в Стране восходящего солнца, культура которой так привлекает Медведеву, и которая отвечает нашей фигуристке взаимностью.