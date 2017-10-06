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15:24 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ исключило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Юлию Липницкую из официального списка кандидатов в сборную России. Соответствующий приказ подписал заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

Вместе с Липницкой из списка кандидатов в резервный состав сборной России были удалены Юко Кавагути, Александр Смирнов, Василиса Даванкова и Александр Жиганшин.

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны.

Завоевав в Сочи золотую награду в командном первенстве, Липницкая стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории СССР и России. В день произвольной программы рекордсменке было 15 лет и 249 дней. Она побила достижение другой фигуристки Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет и 268 дней.

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России — 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.

Двукратные чемпионы Европы в парном катании Кавагути и Смирнов, в активе которых есть также две бронзовых медали мировых первенств, подписали заявления об уходе из сборной и объявили о завершении спортивной карьеры 22 сентября.

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