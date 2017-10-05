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5 октября 2017, 11:28 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Саханович выступит на турнире в Минске

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Серафима Саханович, перешедшая в конце сентября тренироваться к Евгению Плющенко, заявлена на турнир серии «Челленджер» в Минске, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Серафима Саханович перешедшая в конце сентября тренироваться к Евгению Плющенко заявлена на турнир серии Челленджер в Минске сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Увеличить
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Это будет первый международный турнир для Саханович после перехода к Плющенко.

Кроме Саханович, Россию в столице Белоруссии будут представлять одиночники Игорь Ефимчук, Макар Игнатов, Сергей Воронов, Анастасия Грачева, Надежда Сергеева, спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Алина Устимкина/Никита Володин, танцевальные дуэты Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Турнир в Минске пройдет с 26 по 29 октября.
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