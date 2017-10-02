«Их пара была уникальной»
В Швейцарии на 82-м году жизни скончалась Людмила Белоусова.
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В паре с Олегом Протопоповым она дважды выиграла Олимпиаду, по четыре раза чемпионаты мира и Европы. Их дуэт и их катание считались образцовыми, они олицетворяли собой целую эпоху. «Лучше умереть на льду, чем в клинике для престарелых». Памяти Людмилы Белоусовой.
Своими воспоминаниями о них поделился с «СЭ» президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков:
— Совсем недавно у Олега Алексеевича был юбилей (16 июля Протопопову исполнилось 85 лет. — Прим. «СЭ»), и мы посылали ему поздравительное электронное письмо. Обычно он отвечал, но тут ответа на было. Слышал, что месяц назад они вместе с Людмилой Евгеньевной были в Штатах.
Я лично был с ними хорошо знаком. Прекрасно помню, как мы познакомились. Мы с Людмилой Пахомовой (партнершей Горшковой. — Прим. «СЭ») тогда только попали в сборную, а они уже были олимпийскими чемпионами. Общение с этой парой для нас всегда было очень ценным, тем более мы вместе ездили на соревнования и были членами одной сборной. Людмила и Олег всегда
Если же говорить с точки зрения президента федерации, то сложно переоценить, какой вклад они внесли в отечественное фигурное катание. Их золото на Олимпиаде в Инсбруке в 1964-м дало огромный толчок для развития парного катания страны.
Пара была настоящим явлением. Их программы и показательные номера по сей день являются эталоном фигурного катания. Их красота, гармония, изящество — все это приносило истинное наслаждение болельщикам и специалистам. Нельзя забывать, что Людмила и Олег много работали, чтобы придумывать новые сложные элементы. Именно они предложили сразу несколько вариантов такого важного в парном катании элемента, как тодес. И не только его.
Людмилу Евгеньевну я навсегда запомню доброй, интеллигентной и очень приятной в общении женщиной…
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