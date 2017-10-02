Медведева VS Загитова. Эти девушки сведут вас с ума

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА

СУДЬБА ЧЕМПИОНА

«Ну как может не нравиться Женя Медведева? Она же двукратная чемпионка мира!» — в привычной манере восклицала в интервью Татьяна Тарасова. Легендарный тренер права во всем, но в случае с Медведевой делать акцент на ее спортивных достижениях излишне. Евгения, которой только в ноябре исполнится 18 лет, не просто фигуристка, не проигравшая ни одного старта за два года, а лучшая спортсменка страны.

Образ Медведевой вне катка так же идеален, как и ее прокаты. Она крайне рационально относится к своей популярности и совершает удивительно правильные шаги для развития собственного бренда.

Когда ей есть что сказать, она не включает прямой эфир в своем инстаграме, а идет на «Вечерний Ургант». В межсезонье Медведева снялась в олимпийском проморолике для канала NBC, хотя тренды подсказывают идти к видеоблогерам. Но, нет. Пока что на российском ютубе просто не существует ни одного шоу уровня Евгении. Впрочем, свои полтора миллиона просмотров она уже набрала. Достаточно набрать в поисковой строке: «Медведева. Сейлормун», и вы поймете, о чем речь.

Летом она окончила школу, поступила в РГУФК и работала над программами к главному старту в карьере любого спортсмена — Олимпиаде. Ничего особенного — просто будни рекордсменки. И вот тут уже никаких программных интервью, походов на телек и прочего. Только пахота.

Даже на свой выпускной Евгения приехала с тренировки только для того, чтобы получить аттестат. Тренер Этери Тутберидзе провожала ее на праздник со словами: «Возвращайся быстрее, нам надо работать».

ДЕЛАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ

На вопросы об Олимпиаде Медведева не отвечает уже давно. С одной стороны, в этом видится определенная доля кокетства, ведь Евгения абсолютно комфортно ощущает себя в статусе лучшей фигуристки мира, с другой, подчеркивает очень важную черту ее характера. Она предпочитает делать, а не говорить.

В том числе и потому, что ее не всегда могут правильно понять. В частности, новую короткую программу Медведевой под олимпийский сезон поспешно охарактеризовали как «полет души во время клинической смерти».

— Этой фразой я пыталась дать понять журналистам, что именно показывала на льду. В итоге, это вынесли в заголовок, чего я просила не делать. Моя короткая программа показывает, насколько чиста может быть человеческая душа. Это — главная мысль, а не клиническая смерть, — подвела черту Евгения.

При этом она не боится, что судьи могут неправильно интерпретировать эту программу.

— Все будет зависеть от того, насколько чисто я откатаюсь и как передам образ, — Евгения дает понять, что переживать вообще не стоит.

Еще одно качество Медведевой, которое просто поражает. Ее невозможно смутить. На любой поверхностный и очевидный вопрос она может дать ответ, который заставит тебя краснеть от ощущения собственной тупости. При этом в нем не будет ни грамма дерзости и хамства. И это здорово. Ведь у журналистов вряд ли возникнут мысли идти к Евгении на интервью неподготовленными.

— Женя Медведева в отличной форме, к сожалению для ее соперниц, — эта фраза одного из самых крутых хореографов мирового фигурного катания Ильи Авербуха должна успокоить тех, кто боялся, что за межсезонье она вырастет, прибавит в весе и все такое. В этом виде спорта подобное происходит довольно часто и ведет к тому, что вся прыжковая база фигуристки разрушается. Все приходится выстраивать заново, в эти моменты многие не выдерживают.

К Медведевой это не имеет никакого отношения. Авербух знает, о чем говорит, поскольку уже не первый год работает над ее программами и наблюдает за ней во время тренировок.

Олимпийские программы для Медведевой начали создаваться еще в июне. Готовила их та же команда: тренеры — Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, а также хореограф Илья Авербух. С точки зрения элементов короткая программа изменений не претерпела. А вот произвольную попытались усложнить — один из каскадов «три-три» перенесли во вторую часть.

Впервые Медведева презентовала их на контрольных прокатах в Сочи.

— Корректировок к программам было много и даже больше, чем ожидалось. Является ли это для меня сложностью? Нет, я бы сказала, что это преимущество. Советы касаются и технической части, и хореографии, — сама Евгения довольно буднично на это отреагировала.

Следующий старт — «Мемориал Ондрея Непелы» — она выиграла довольно легко, но нельзя сказать, что осталась очень довольна своим прокатом. Было гораздо лучше и чище, чем в Сочи, однако Евгению смутил тренировочный процесс в Братиславе.

Она сама понимает, что пока получается не все, но это лишь начало сезона и входить в него всегда трудно, потому что кондиции неидеальны. Авербух оценивает готовность Медведевой в настоящий момент на 70% от того, что мы можем увидеть в ее исполнении, и в то же время анонсирует жаркую борьбу на отборе к Олимпиаде.

АЛИНА ЗАГИТОВА

ВНЕЗАПНЫЙ ВЗЛЕТ

— Я абсолютно не исключаю вероятности того, что в олимпийском сезоне в нашем женском одиночном катании появится девушка, которая может неожиданно выстрелить и поехать на Олимпиаду. Например, Алина Загитова. Я вижу, как Алина тренируется вместе с Женей Медведевой, можно сказать, что они работают в спарринге. Загитова находится в очень хорошей форме, и я вообще думаю, что вся борьба будет между этими двумя девушками, — слова Ильи Авербуха, сказанные в августе, могут стать пророческими.

Еще вчера о Загитовой знали только специалисты, а уже сегодня о ней говорят, как о фигуристке, которая может обыграть Евгению Медведеву. Алине всего 15 лет. На юниорском чемпионате мира неожиданно для всех она обыграла двух японок и выиграла золото, а на последнем первенстве России уступила только сами понимаете кому.

Спрогнозировать такой взлет Загитовой не мог никто. Даже Этери Тутберидзе поначалу не разглядела ее талант. Алина долгое время занималась фигурным катанием в родном Ижевске и всегда мечтала попасть в ее группу. Напросилась на просмотр, но после первых тренировок Тутберидзе выгнала Загитову, раскритиковав за неправильное отношение к работе.

В какой-то момент Алина вместе с родителями пришла к тому, что у нее нет перспектив и фигурное катание надо бросать, но все изменила повторная встреча с тренером. Купив букет цветов, они отправились к ней, чтобы поблагодарить за совместную работу и сказать, что заканчивают. В ответ Тутберидзе сказала, что торопиться не стоит, можно будет посмотреть на Алину еще раз.

После этого Загитова сломала ногу на региональных соревнованиях, форсировала восстановление, но со второй попытки все же пробилась в группу к тренеру мечты. Результат этой работы мы увидели в прошлом сезоне. Она выиграла восемь стартов из десяти, а также обновила все мировые рекорды для юниоров — в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Сейчас ей исполнилось 15, и теперь Алина будет выступать со взрослыми, то есть сможет на общих правах бороться за поездку на Олимпиаду.

СПОРТИВНЫЕ ГЕНЫ

Глядя на список достижений Загитовой и ее совсем недетское катание, сложно поверить, что в общении она может предстать застенчивым, стеснительным ребенком. Но так и есть. На вопрос о своей растущей популярности она лишь растерянно разводит руками.

— Я стараюсь не обращать внимания на то, что говорят обо мне. Просто выхожу на лед и делаю, что могу.

— Тренер как-то пытается оградить от всеобщего внимания?

— Конечно, ведь Этери Георгиевна для меня, как вторая мама. Она заботится о всех спортсменах, которые тренируются у нее в группе.

И это было сказано настолько искренне, насколько вообще может сказать 15-летний ребенок. Загитова прекрасно понимает, какую роль в ее жизни и успехах играет тренер, поэтому сильно удивлять ее взлет не должен.

У Алины прекрасные спортивные гены. Ее папа — Ильназ Загитов — в недавнем прошлом довольно неплохой хоккеист. В середине 1990-х он поиграл за «Авангард» и «Нефтехимик», но большую часть карьеры провел в родной «Ижстали», с которой выступал в Высшей хоккейной лиге — втором по силе чемпионате страны. В 39 лет он закончил играть и тут же стал главным тренером ижевской команды.

В свой первый сезон на этом посту он вышел в финал Кубка Братины 2015/16, где проиграл альметьевскому «Нефтянику», за который, к слову, тоже когда-то играл. Учитывая то, что в тот момент «Ижсталь» была одной из беднейших команд лиги и в плей-офф вышла только с 10-го места, это достижение можно записывать в категорию спортивных подвигов.

Алина в свои 15 тоже умеет удивлять. С технической точки зрения ее программы уже сейчас сложнее, чем у Медведевой. Каскад из тройных лутца и риттбергера не исполняет, кажется, никто в мире, не говоря уже о том, что все прыжки перенесены во вторую часть выступления.

КОНКУРЕНЦИЯ С МЕДВЕДЕВОЙ

— Переход во взрослое катание ничего для меня не меняет. Просто теперь я буду соревноваться с более опытными спортсменками и мне надо демонстрировать взрослое катание. Понимаю, что судьи будут относиться ко мне по-другому, потому что у меня не так много опыта. Выход один — надо кататься чисто, и я к этому готова. Что касается поездки на Олимпиаду, то не думала об этом.

Алину не перегружают ответственностью, поэтому на тему соревнований она рассуждает довольно раскованно.

— Конкуренция в фигурном катании есть всегда, главное, чтобы она не вызывала злость у одной девочки по отношению к другой. Конкуренция должна быть честной и помогать расти. Наша группа очень дружная, у нас сплоченная команда.

А это уже в тему жесткой конкуренции в женском фигурном катании. Отбор на Олимпиаду уже через три месяца, и на три путевки помимо Загитовой претендуют Медведева, Погорилая, Радионова, Сотскова, Цурская. С той же Медведевой Алина конкурирует в тесном контакте, каждый день выходя с ней на каток. И, если судить по высказываниям Авербуха и Тутберидзе, обеим фигуристкам это помогает расти.

Медведева для Загитовой — ориентир во всем. Начиная от подхода к тренировкам, заканчивая некоторыми аспектами поведения.

В то же время, такой конкурент под боком не дает расслабляться самой Медведевой. Как сказал Илья Авербух: «Они работают в спарринге». Но жестких панчей они избегают. Представить, что после удачного выезда с прыжка Загитова кричит в сторону Медведевой: «Антихайп!» или что-то в этом роде, просто невозможно. Алина смотрит на Евгению снизу вверх и с благодарностью принимает от нее советы.

СРАВНЕНИЕ С ЛИПНИЦКОЙ

Если Загитова поедет на Олимпиаду, сравнений с Юлией Липницкой, покорившей всю страну своим выступлением в Сочи, избежать будет очень трудно.

— Разве нас уже сравнивают? Я думаю, что мы с Юлей совсем разные люди, — вот так на эту тему говорит сейчас Алина. Посмотрим, изменится ли ее ответ, если она выиграет золотую медаль Пхенчхана-2018, например, в командных соревнованиях.

Но для начала, нужно туда отобраться, и Загитовой это вполне по силам. Всех своих конкуренток она уже обыгрывала. Кроме Евгении Медведевой. Совсем скоро у нее появится возможность это сделать.