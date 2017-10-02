Медведева VS Загитова. Эти девушки сведут вас с ума
«Советский спорт» — о зарождении мощного противостояния в женском одиночном катании.
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ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА
СУДЬБА ЧЕМПИОНА
«Ну как может не нравиться Женя Медведева? Она же двукратная чемпионка мира!» — в привычной манере восклицала в интервью Татьяна Тарасова. Легендарный тренер права во всем, но в случае с Медведевой делать акцент на ее спортивных достижениях излишне. Евгения, которой только в ноябре исполнится 18 лет, не просто фигуристка, не проигравшая ни одного старта за два года, а лучшая спортсменка страны.
Образ Медведевой вне катка так же идеален, как и ее прокаты. Она крайне рационально относится к своей популярности и совершает удивительно правильные шаги для развития собственного бренда.
Когда ей есть что сказать, она не включает прямой эфир в своем инстаграме, а идет на «Вечерний Ургант». В межсезонье Медведева снялась в олимпийском проморолике для канала NBC, хотя тренды подсказывают идти к видеоблогерам. Но, нет. Пока что на российском ютубе просто не существует ни одного шоу уровня Евгении. Впрочем, свои полтора миллиона просмотров она уже набрала. Достаточно набрать в поисковой строке: «Медведева. Сейлормун», и вы поймете, о чем речь.
Летом она окончила школу, поступила в РГУФК и работала над программами к главному старту в карьере любого спортсмена — Олимпиаде. Ничего особенного — просто будни рекордсменки. И вот тут уже никаких программных интервью, походов на телек и прочего. Только пахота.
Даже на свой выпускной Евгения приехала с тренировки только для того, чтобы получить аттестат. Тренер Этери Тутберидзе провожала ее на праздник со словами: «Возвращайся быстрее, нам надо работать».
ДЕЛАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ
На вопросы об Олимпиаде Медведева не отвечает уже давно. С одной стороны, в этом видится определенная доля кокетства, ведь Евгения абсолютно комфортно ощущает себя в статусе лучшей фигуристки мира, с другой, подчеркивает очень важную черту ее характера. Она предпочитает делать, а не говорить.
В том числе и потому, что ее не всегда могут правильно понять. В частности, новую короткую программу Медведевой под олимпийский сезон поспешно охарактеризовали как «полет души во время клинической смерти».
— Этой фразой я пыталась дать понять журналистам, что именно показывала на льду. В итоге, это вынесли в заголовок, чего я просила не делать. Моя короткая программа показывает, насколько чиста может быть человеческая душа. Это — главная мысль, а не клиническая смерть, — подвела черту Евгения.
При этом она не боится, что судьи могут неправильно интерпретировать эту программу.
— Все будет зависеть от того, насколько чисто я откатаюсь и как передам образ, — Евгения дает понять, что переживать вообще не стоит.
Еще одно качество Медведевой, которое просто поражает. Ее невозможно смутить. На любой поверхностный и очевидный вопрос она может дать ответ, который заставит тебя краснеть от ощущения собственной тупости. При этом в нем не будет ни грамма дерзости и хамства. И это здорово. Ведь у журналистов вряд ли возникнут мысли идти к Евгении на интервью неподготовленными.
— Женя Медведева в отличной форме, к сожалению для ее соперниц, — эта фраза одного из самых крутых хореографов мирового фигурного катания Ильи Авербуха должна успокоить тех, кто боялся, что за межсезонье она вырастет, прибавит в весе и все такое. В этом виде спорта подобное происходит довольно часто и ведет к тому, что вся прыжковая база фигуристки разрушается. Все приходится выстраивать заново, в эти моменты многие не выдерживают.
К Медведевой это не имеет никакого отношения. Авербух знает, о чем говорит, поскольку уже не первый год работает над ее программами и наблюдает за ней во время тренировок.
Олимпийские программы для Медведевой начали создаваться еще в июне. Готовила их та же команда: тренеры — Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, а также хореограф Илья Авербух. С точки зрения элементов короткая программа изменений не претерпела. А вот произвольную попытались усложнить — один из каскадов «три-три» перенесли во вторую часть.
Впервые Медведева презентовала их на контрольных прокатах в Сочи.
— Корректировок к программам было много и даже больше, чем ожидалось. Является ли это для меня сложностью? Нет, я бы сказала, что это преимущество. Советы касаются и технической части, и хореографии, — сама Евгения довольно буднично на это отреагировала.
Следующий старт — «Мемориал Ондрея Непелы» — она выиграла довольно легко, но нельзя сказать, что осталась очень довольна своим прокатом. Было гораздо лучше и чище, чем в Сочи, однако Евгению смутил тренировочный процесс в Братиславе.
Она сама понимает, что пока получается не все, но это лишь начало сезона и входить в него всегда трудно, потому что кондиции неидеальны. Авербух оценивает готовность Медведевой в настоящий момент на 70% от того, что мы можем увидеть в ее исполнении, и в то же время анонсирует жаркую борьбу на отборе к Олимпиаде.
АЛИНА ЗАГИТОВА
ВНЕЗАПНЫЙ ВЗЛЕТ
— Я абсолютно не исключаю вероятности того, что в олимпийском сезоне в нашем женском одиночном катании появится девушка, которая может неожиданно выстрелить и поехать на Олимпиаду. Например, Алина Загитова. Я вижу, как Алина тренируется вместе с Женей Медведевой, можно сказать, что они работают в спарринге. Загитова находится в очень хорошей форме, и я вообще думаю, что вся борьба будет между этими двумя девушками, — слова Ильи Авербуха, сказанные в августе, могут стать пророческими.
Еще вчера о Загитовой знали только специалисты, а уже сегодня о ней говорят, как о фигуристке, которая может обыграть Евгению Медведеву. Алине всего 15 лет. На юниорском чемпионате мира неожиданно для всех она обыграла двух японок и выиграла золото, а на последнем первенстве России уступила только сами понимаете кому.
Спрогнозировать такой взлет Загитовой не мог никто. Даже Этери Тутберидзе поначалу не разглядела ее талант. Алина долгое время занималась фигурным катанием в родном Ижевске и всегда мечтала попасть в ее группу. Напросилась на просмотр, но после первых тренировок Тутберидзе выгнала Загитову, раскритиковав за неправильное отношение к работе.
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После этого Загитова сломала ногу на региональных соревнованиях, форсировала восстановление, но со второй попытки все же пробилась в группу к тренеру мечты. Результат этой работы мы увидели в прошлом сезоне. Она выиграла восемь стартов из десяти, а также обновила все мировые рекорды для юниоров — в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Сейчас ей исполнилось 15, и теперь Алина будет выступать со взрослыми, то есть сможет на общих правах бороться за поездку на Олимпиаду.
СПОРТИВНЫЕ ГЕНЫ
Глядя на список достижений Загитовой и ее совсем недетское катание, сложно поверить, что в общении она может предстать застенчивым, стеснительным ребенком. Но так и есть. На вопрос о своей растущей популярности она лишь растерянно разводит руками.
— Я стараюсь не обращать внимания на то, что говорят обо мне. Просто выхожу на лед и делаю, что могу.
— Тренер
— Конечно, ведь Этери Георгиевна для меня, как вторая мама. Она заботится о всех спортсменах, которые тренируются у нее в группе.
И это было сказано настолько искренне, насколько вообще может сказать 15-летний ребенок. Загитова прекрасно понимает, какую роль в ее жизни и успехах играет тренер, поэтому сильно удивлять ее взлет не должен.
У Алины прекрасные спортивные гены. Ее папа — Ильназ Загитов — в недавнем прошлом довольно неплохой хоккеист. В середине 1990-х он поиграл за «Авангард» и «Нефтехимик», но большую часть карьеры провел в родной «Ижстали», с которой выступал в Высшей хоккейной лиге — втором по силе чемпионате страны. В 39 лет он закончил играть и тут же стал главным тренером ижевской команды.
В свой первый сезон на этом посту он вышел в финал Кубка Братины 2015/16, где проиграл альметьевскому «Нефтянику», за который, к слову, тоже
Алина в свои 15 тоже умеет удивлять. С технической точки зрения ее программы уже сейчас сложнее, чем у Медведевой. Каскад из тройных лутца и риттбергера не исполняет, кажется, никто в мире, не говоря уже о том, что все прыжки перенесены во вторую часть выступления.
КОНКУРЕНЦИЯ С МЕДВЕДЕВОЙ
— Переход во взрослое катание ничего для меня не меняет. Просто теперь я буду соревноваться с более опытными спортсменками и мне надо демонстрировать взрослое катание. Понимаю, что судьи будут относиться ко мне
Алину не перегружают ответственностью, поэтому на тему соревнований она рассуждает довольно раскованно.
— Конкуренция в фигурном катании есть всегда, главное, чтобы она не вызывала злость у одной девочки по отношению к другой. Конкуренция должна быть честной и помогать расти. Наша группа очень дружная, у нас сплоченная команда.
А это уже в тему жесткой конкуренции в женском фигурном катании. Отбор на Олимпиаду уже через три месяца, и на три путевки помимо Загитовой претендуют Медведева, Погорилая, Радионова, Сотскова, Цурская. С той же Медведевой Алина конкурирует в тесном контакте, каждый день выходя с ней на каток. И, если судить по высказываниям Авербуха и Тутберидзе, обеим фигуристкам это помогает расти.
Медведева для Загитовой — ориентир во всем. Начиная от подхода к тренировкам, заканчивая некоторыми аспектами поведения.
В то же время, такой конкурент под боком не дает расслабляться самой Медведевой. Как сказал Илья Авербух: «Они работают в спарринге». Но жестких панчей они избегают. Представить, что после удачного выезда с прыжка Загитова кричит в сторону Медведевой: «Антихайп!» или
СРАВНЕНИЕ С ЛИПНИЦКОЙ
Если Загитова поедет на Олимпиаду, сравнений с Юлией Липницкой, покорившей всю страну своим выступлением в Сочи, избежать будет очень трудно.
— Разве нас уже сравнивают? Я думаю, что мы с Юлей совсем разные люди, — вот так на эту тему говорит сейчас Алина. Посмотрим, изменится ли ее ответ, если она выиграет золотую медаль Пхенчхана-2018, например, в командных соревнованиях.
Но для начала, нужно туда отобраться, и Загитовой это вполне по силам. Всех своих конкуренток она уже обыгрывала. Кроме Евгении Медведевой. Совсем скоро у нее появится возможность это сделать.
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