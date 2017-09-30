Пара фигуристов из КНДР в Оберстдорфе отобралась на Олимпиаду в Южную Корею

Турнир в нынешнем сезоне носил статус отборочного, на нем разыгрывались оставшиеся квоты для выступления на Играх-2018. Ём Тхэ Ок и Ким Ю Сик заняли в состязаниях спортивных пар седьмое место.

Так как часть участников турнира в этой дисциплине, включая бронзовых медалистов чемпионата мира-2017 россиян Евгению Тарасову/Владимира Морозова, победивших в Оберстдорфе, не претендовала на лицензии, седьмого места хватило северокорейцам для попадания на Олимпийские игры.

В парном катании олимпийские квоты, помимо сборной КНДР, получили Австралия, Австрия, Чехия и Израиль. В танцах на льду лицензии достались сборной Великобритании благодаря победе на Nebelhorn Trophy бронзовых призеров чемпионата Европы-2014 Пенни Кумз и Никласа Баклэнда, а также командам Японии, Германии, Южной Кореи, Чехии и Словакии.

Бельгиец Йорик Хендрикс завоевал золото Nebelhorn Trophy и принес своей стране олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании. Также в этой дисциплине квоты по итогам турнира завоевали команды Швеции, Италии, Южной Кореи, Малайзии и Украины. В состязаниях женщин победила Кейлэйни Крейн из Австралии, завоевав для своей страны олимпийскую квоту. Еще пять лицензий получили Швеция, Швейцария, Бразилия, Финляндия и Украина.

Россияне не принимали участия в борьбе за олимпийские лицензии, так как их квота была определена по итогам чемпионата мира 2017 года. В женском одиночном и в парном катании сборная России получила максимальное количество лицензий — по три. В олимпийских состязаниях в мужском одиночном катании выступят два россиянина. Такое же количество дуэтов представит страну в танцах на льду.