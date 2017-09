Ушла эпоха: великая фигуристка Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни

В мире фигурного катания невосполнимая потеря... ушла из жизни Великая Людмила Белоусова, двукратная Олимпийская Чемпионка в парном катании с Олегом Протопоповым. Выиграв в 1964 именно это пара дала старт величию русской школы парного катания, с 1964 по 2006 год только русские пары побеждали на играх. И спустя 50 лет после своей победы, Белоусова и Протопопов приехали в Сочи, поддержать нас и увидеть как медали возвращаются в Россию. Я всегда буду помнить тот момент, когда они спустились к кромке льда, легенды, и со слезами поздравляли нас с победой. Тогда Людмила показалась мне очень сильным и светлым человеком... пусть такой она и останется в нашей памяти... Покойтесь с миром.

A post shared by Maxim Trankov (@xam_trankov) on Sep 29, 2017 at 10:03am PDT