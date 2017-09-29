Ушла эпоха: великая фигуристка Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни

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Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, в детстве с семьей переехала в Москву. Фигурным катанием она начала заниматься по современным меркам очень поздно — в возрасте 16 лет. Белоусова тренировалась в паре с Кириллом Гуляевым, но тот принял решение завершить карьеру, и спортсменка подумывала о том, чтобы выступать в одиночном разряде, но на одном из семинаров в 1954 году познакомилась с Олегом Протопоповым.

Ради совместных выступлений Белоусова переехала в Ленинград, где жил партнер. Пара начала тренироваться у Игоря Москвина, затем работала с Петром Орловым, но впоследствии фигуристы решили отказаться от тренера и стали работать вдвоем, самостоятельно придумывая свои программы.

Блестящая карьера

В декабре 1957 года Белоусова и Протопопов поженились. В том же году они завоевали серебро на чемпионате СССР, а в 1958 году впервые выступили на международных соревнованиях — чемпионате Европы. В 1960 году дуэт дебютировал на Олимпийских играх, прошедших в американском Скво-Вэлли, не выиграв медалей. Спустя четыре года на Играх-1964 в австрийском Инсбруке Белоусова и Протопопов заняли первое место, став первыми представителями СССР, завоевавшими олимпийское золото в парном катании. А в 1968 году дуэт смог защитить чемпионский титул, выиграв Олимпиаду во французском Гренобле.

«Я когда смотрела на их катание, то часто просто плакала: у них невероятная была энергетика, — рассказала ранее в интервью “Р-Спорт” Людмила Великова, которая с мужем Николаем выступала бок о бок с Белоусовой и Протопоповым. — Люди, особенно на показательных выступлениях, воспринимали их катание так же. Это то, что сейчас называют понятием “химия”. До них так никто не катался, да и после, если честно, я не могу назвать кого-нибудь, кто мог бы вызвать у меня такие эмоции».

На счету Белоусовой и Протопопова по четыре победы на чемпионатах Европы и мира, шесть раз они становились победителями чемпионата СССР. Дуэт завершил карьеру в 1972 году. После этого на протяжении нескольких лет фигуристы выступали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, отказались вернуться в СССР и попросили политического убежища.

Бывшие спортсмены проживали в Швейцарии, в 1995 году получили швейцарское гражданство. Белоусова и Протопопов оставались в спорте и регулярно принимали участие в шоу. На родину после более чем 20-летнего отсутствия фигуристы впервые вернулись лишь в феврале 2003 года, после чего неоднократно приезжали в Россию, были гостями зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что всегда будет помнить о том, как Белоусова и Протопопов поздравляли его и его партнершу Татьяну Волосожар с победой в Сочи.

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Скончалась в Швейцарии

Сообщения о смерти великой фигуристки появились в интернете в пятницу вечером и долго не могли найти подтверждения. Первыми информацию о том, что Белоусова ушла из жизни, смогли подтвердить заслуженные тренеры России Алексей Мишин и Тамара Москвина. «Мне сообщили, что Людмила Белоусова скончалась. Спортивную жизнь мы провели в одной раздевалке. Она была очень доброй и простой», — сообщил Мишин.

Цитата Тамара Москвина К сожалению, все подтвердилось, Людмила Евгеньевна умерла. Это огромная потеря. Они были нашими близкими друзьями.

Бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года Олег Макаров, ныне живущий в США, сообщил агентству «Р-Спорт», что Белоусова умерла в Швейцарии. «Мне с утра написали, что она ушла в Швейцарии. А в последний раз видел их в августе в Лейк-Плэсиде, где они каждое лето проводят сборы. И эта информация стала для меня шоком. Людмила — легенда!» — сказал он.

«У нее был рак, что случилось года полтора назад. Она лечилась в Швейцарии… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели…», — добавил собеседник агентства.

Остаются эталоном для всех

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков выразил свои соболезнования в связи с кончиной знаменитой фигуристки.



Цитата Александр Горшков Людмила была очень приятным, интеллигентным человеком, очень приятной в общении женщиной. Я, как и весь мир, воспринимал их с Олегом как одно целое. Это была уникальная, удивительная пара! Для нашей страны они первопроходцы, впервые для СССР и России завоевали золотую олимпийскую медаль в парном катании.

«Они всегда были не только выдающимися спортсменами, но и творческими людьми — создали свой неповторимый стиль, их программы незабываемы и до сих пор являются эталоном. Они были фанатично преданы фигурному катанию, посвятили ему всю свою жизнь», — подчеркнул глава федерации.