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29 сентября 2017, 19:42 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катания

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Скончавшаяся в возрасте 81 года двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова вместе со своим партнером Олегом Протопоповым олицетворяла эпоху в фигурном катании. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион 1976 года в танцах на льду Александр Горшков.

Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катания - Фото Увеличить
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Белоусова в паре с Протопоповым завоевала две золотые медали Олимпийских игр (1964, 1968).

«Ее и Олега карьеры неразделимы, они являлись одним целым и олицетворяли целую эпоху фигурного катания. Они были первопроходцами, развивали фигурное катание. Именно им принадлежат несколько вариантов такого элемента, как тодес», — сказал Горшков.

«Новость очень печальная, мы очень сожалеем о том, что произошло», — добавил он.

Белоусова в паре с Протопоповым является также четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).
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