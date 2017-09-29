Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катания

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Белоусова в паре с Протопоповым завоевала две золотые медали Олимпийских игр (1964, 1968).

«Ее и Олега карьеры неразделимы, они являлись одним целым и олицетворяли целую эпоху фигурного катания. Они были первопроходцами, развивали фигурное катание. Именно им принадлежат несколько вариантов такого элемента, как тодес», — сказал Горшков.

«Новость очень печальная, мы очень сожалеем о том, что произошло», — добавил он.

Белоусова в паре с Протопоповым является также четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).