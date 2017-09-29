Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катания
МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Скончавшаяся в возрасте 81 года двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова вместе со своим партнером Олегом Протопоповым олицетворяла эпоху в фигурном катании. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион 1976 года в танцах на льду Александр Горшков.
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Белоусова в паре с Протопоповым завоевала две золотые медали Олимпийских игр (1964, 1968).
«Ее и Олега карьеры неразделимы, они являлись одним целым и олицетворяли целую эпоху фигурного катания. Они были первопроходцами, развивали фигурное катание. Именно им принадлежат несколько вариантов такого элемента, как тодес», — сказал Горшков.
«Новость очень печальная, мы очень сожалеем о том, что произошло», — добавил он.
Белоусова в паре с Протопоповым является также четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).
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