Юлия Липницкая: пора прощаться

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19-летняя Юлия Липницкая официально завершила спортивную карьеру около полумесяца назад, но ведущие спортивные СМИ до сих пор рассуждают о ее уходе, а менее авторитетные издания анализируют похождения лже-отца фигуристки, успевшего засветиться на федеральном канале.

Юлия же хранит молчание с тех пор, как дала единственное интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в котором рассказала о мучившей ее последние годы анорексии, затяжной депрессии, потере смысла жизни и, в конце концов, взвешенном решении покинуть спорт.

При этом чемпионка Олимпийских игр — 2014 часто заходит на свою официальную страницу «ВКонтакте», где у нее стоит жизнерадостное прозвище SUNNY («Солнечная»), активно учит английский язык, собирается поступать в университет на направление спортивного менеджмента, в общем, активно переходит к следующему этапу своей жизни — без травм и излишней публичности, которая ей никогда не нравилась.

Свет софитов напугал Липницкую еще в 16 лет, когда после Олимпийских игр в Сочи-2014, где она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, ее пригласили на светскую вечеринку, на которой ведущие во главе с 67-летним шоуменом Бари Алибасовым задавали крайне неудобные вопросы, подчас направленные на то, чтобы подчеркнуть юный возраст девушки («Кушать будешь?», «Маму пригласите сюда, притащите сюда. Нет мамы?»), а иногда переходящие все рамки дозволенного («Кто тебе больше понравится, блондин или брюнет, когда ты захочешь выйти замуж?»).

Детское лицо Юлии с широко раскрытыми серыми глазами в этот момент выглядело крайне смущенно и растерянно. Должно быть, спортсменка только тогда начала осознавать, что слава — это не только милые поклонники, но и циничные представители шоу-бизнеса.

«Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то, что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек, так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом», — признавалась позже повзрослевшая Липницкая. Но в 16 лет у нее еще не прорезался голос, чтобы заявить о своем недовольстве во всеуслышание. Она лишь растерянно наблюдала за творящимся вокруг хаосом из обрывков газет, вспышек фотокамер и панибратского отношения незнакомых людей.

Этот непомерный груз славы пошатнул психологическое состояние Юлии, которая и без того переживала тяжелый подростковый период, помноженный на непрекращающиеся травмы. Организм рос и менялся, спортсменка стремительно набирала вес — появлялись проблемы с исполнением сложным прыжков, без которых на серьезных соревнованиях просто нечего делать. Проблема с постоянным набором килограммов никуда не уходила — это порождало комплексы и желание похудеть во что бы то ни стало. Физический дискомфорт влек за собой моральные страдания, и этот замкнутый круг прерывался только во время очередной травмы, когда спортсменка ненадолго выныривала из водоворота строгих диет и изнурительных тренировок.

Известный тренер Александр Жулин подробно описал тот период жизни Липницкой с точки зрения физиологии спортсменки.

«Юля физиологически начала превращаться в девушку, женщину. У нее появился лишний вес. Она потеряла присущую ей легкость и крутку.

Юлия ведь исполняла свои прыжки даже не за счет высоты, а за счет феноменального вращения. Когда ты слишком худой, у тебя отсутствует мышечная сила. Ты просто не способен прыгать и понимать что-либо. Девушек, особенно одиночниц, в этом плане тренировать очень тяжело, потому что им свойственно набирать вес, — приводит слова Жулина RT. — Липницкая поняла, что в комфортном для нее весе прыгать она больше не сможет, а все время находиться в состоянии анорексии — просто опасно для здоровья. Анорексия — страшная вещь".

Однако именно анорексией все и закончилось. В постоянных попытках сбросить лишний вес Юлия истощила свой организм настолько, что пришлось отправляться в израильскую клинику и проходить курс лечения за счет спонсора Петра Макаренко, который до последнего не терял надежды на новый взлет фигуристки.

Незадолго до попадания в больницу спортсменка начала активно общаться со своими поклонниками в социальной сети Ask.fm. Поначалу она еще сохраняла сдержанный оптимизм. К примеру, на вопрос «Вы считаете, что после Олимпиады нет смысла бороться за сборную?», Юлия спокойно отвечала: «Если по пути не добьют, то посмотрим», а на пожелание «посылать всех фк-радетелей лесом» шутила: «Сами дорогу знают, я думаю».

После попадания в больницу тон сменился на более раздраженный. Так, на вопрос о здоровье фигуристка писала «Здоровье чище, чем сплетни. В процессе все пока».

Расспросы о сборной России, в которую Липницкая иногда не попадала вовсе, а временами отбиралась с большим трудом в качестве запасной, тоже не вызывали у девушки энтузиазма. На утешающие слова фанатов «Подумаешь, сборная… Мы тебя любим независимо от того, в сборной ты или нет», девушка констатировала «Одной любви мало, к сожалению…».

Ей писали, что «жизнь не заканчивается на Олимпийских играх, чемпионатах мира. Можно выступать и на различных шоу, разных ледовых показов и так далее». Но было уже поздно. Как Юлия признавалась позже, она приняла решение об уходе из спорта за полгода до официального объявления.

И, словно подводя черту под возможностью продолжать карьеру в качестве фигуристки, Юлия тогда ответила своим поклонникам: «Я не хочу шоу и разные ледовые показы».

Характер олимпийской чемпионки, пусть даже и не раскрывшей себя полностью, дал о себе знать. Липницкая не желает быть фигуристкой «на пенсии»: выступать — то на высшем уровне, либо вообще не выступать.

Может быть, такой подход и был единственно верным. В последнее время имя Юлии вспоминалось только в связи с ее многочисленными травмами и едва не стало символом чемпионок-однодневок — девочек, которые идеально владеют своим телом в подростковом возрасте, но вступая в пору взросления, не могут справиться с изменениями в собственной «физике» и быстро сгорают. Избавиться от этого ярлыка, продолжая кататься на «любительском» уровне, невозможно. Однако многочисленные фанаты Липницкой все еще не могут смириться с ее уходом и продолжают посвящать ей стихи…

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…и писать длинные, проникновенные посты.

«Настолько глубоко в жилах поселился этот Свет, да что уж там… целый мирок!.. Странная вещь: ни фоток, ни видео, ни какой-либо информации нет перед глазами, а видишь человека так, как есть, как оно бывает в реальном времени и пространстве…», — философски отмечает пользователь Женя Чебыкин в большой группе фанатов фигуристки в социальной сети «ВКонтакте».

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В новой жизни Липницкой едва ли найдется время для многочисленных фотографий и видео, чтобы радовать преданных поклонников, однако на первой строчке в интересующих ее страницах все еще значится «Фигурное катание. LOVE», а значит, эта дверь для нее еще не закрыта.