Последний прокат легендарных фигуристов Белоусовой и Протоповова

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Последним документально подвержденным выступлением олимпийских чемпионов 1964 и 1968 годов в парном катании в составе сборной СССР стало появление перед американской публикой (17.09.2015) в рамках ежегодного шоу «Вечер с чемпионами».

Мероприятие прошло в Оллстоне (штат Массачусетс), Белоусова и Протопопов показали трехминутную программу.

Белоусова и Протопопов завоевали золото в соревновании пар на Играх 1964 и 1968 годов.

«Вечер с чемпионами» — проходящее с 1970 года шоу с участием звезд фигурного катания, которое организовывается студентами Гарвардского университета. Все собранные средства направляются в благотворительный фонд, занимающийся исследованием и лечением раковых заболеваний.

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