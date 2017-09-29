Последний прокат легендарных фигуристов Белоусовой и Протоповова
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в дуэте с Олегом Протопоповым, скончалась на 82-м году жизни.
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Последним документально подвержденным выступлением олимпийских чемпионов 1964 и 1968 годов в парном катании в составе сборной СССР стало появление перед американской публикой (17.09.2015) в рамках ежегодного шоу «Вечер с чемпионами».
Мероприятие прошло в Оллстоне (штат Массачусетс), Белоусова и Протопопов показали трехминутную программу.
Белоусова и Протопопов завоевали золото в соревновании пар на Играх 1964 и 1968 годов.
«Вечер с чемпионами» — проходящее с 1970 года шоу с участием звезд фигурного катания, которое организовывается студентами Гарвардского университета. Все собранные средства направляются в благотворительный фонд, занимающийся исследованием и лечением раковых заболеваний.
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