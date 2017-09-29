Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни

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«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно, — сказал Мишин. — Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке».

«Приношу соболезнования Олегу и всем ее поклонникам, любителям фигурного катания, — продолжил Мишин. — Я неоднократно был у них на катке [в Швейцарии], гостил в их скромной квартире. Всю жизнь они посвятили не накоплению благ, а своему делу, которому и служили, — фигурному катанию. Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком».

Белоусова в паре с Протопоповым является двукратной олимпийской чемпионкой (1964, 1968) и четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).

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