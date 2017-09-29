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29 сентября 2017, 18:39 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы РФ Тарасова/Морозов победили в парном катании на Nebelhorn Trophy

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Бронзовые призеры чемпионата мира-2017 в парном катании российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на турнире серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

Бронзовые призеры чемпионата мира-2017 в парном катании российские фигуристы Евгения <span class=error>Тарасова</span> и Владимир Морозов одержали победу на турнире серии Челленджер Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. Увеличить
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В пятницу пары представляли произвольную программу. Тарасова и Морозов получили за свой прокат 140,94 балла и в сумме набрали 218,46 очка.

Второе место заняли серебряные медалисты чемпионата мира-2017 немцы Алена Савченко/Брюно Массо (211,08). Тройку призеров замкнули представители Австралии Екатерина Александровская/Харли Виндзор (190,31).
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