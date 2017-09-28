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28 сентября 2017, 19:04 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Оберстдорфе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями короткой программы на этапе серии «Челлендж» по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

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Российская пара набрала 77,52 балла. Вторыми стали представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (72,99). Третье место заняли австрийцы Мириам Циглер и Зеверин Кифер (65,09).

Соревнования в Оберстдорфе завершатся 30 сентября.
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Новости Фигурного катания

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