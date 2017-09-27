СМИ рассекретили имя состоятельного покровителя Липницкой

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По информации издания, инвестором является владелец одного из крупных игроков на рынке спортивных медиаправ в России Петр Макаренко, который появился в жизни Липнцикий после резкого ухудшения результатов спортсменки.

Отмечается, что на данный момент компания владеет лицензией на поиск партнеров для Федерации фигурного катания и различных турниров. Макаренко сразу после сочинской Олимпиады начал вкладывать деньги в спортивное развитие Липницкой, чтобы потом «зарабатывать на ее медийности». Публично об этом не говорилось, а окружение фигуристки называло Макаренко спонсором.