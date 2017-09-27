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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/31147987/
27 сентября 2017, 21:15 | Зимние: Фигурное катание | Газета.Ру

СМИ рассекретили имя состоятельного покровителя Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая имеет «теневого инвестора», который занимается ее рекламными контрактами, сообщает Sports.ru.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия <span class=error>Липницкая</span> имеет теневого инвестора который занимается ее рекламными контрактами сообщает Sports. Увеличить
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© РИА "Новости"

По информации издания, инвестором является владелец одного из крупных игроков на рынке спортивных медиаправ в России Петр Макаренко, который появился в жизни Липнцикий после резкого ухудшения результатов спортсменки.

Отмечается, что на данный момент компания владеет лицензией на поиск партнеров для Федерации фигурного катания и различных турниров. Макаренко сразу после сочинской Олимпиады начал вкладывать деньги в спортивное развитие Липницкой, чтобы потом «зарабатывать на ее медийности». Публично об этом не говорилось, а окружение фигуристки называло Макаренко спонсором.
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