Плющенко: Саханович хочет вернуться в элиту фигурного катания
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров россиянка Серафима Саханович намерена приложить все усилия, чтобы оказаться в числе лучших фигуристок мира, заявил агентству «Р-Спорт» новый тренер спортсменки Евгений Плющенко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воскресенье Плющенко подтвердил «Р-Спорт», что Саханович, тренировавшаяся с октября 2015 года в группе Евгения Рукавицына на катке Академии фигурного катания
«Мы приступили к работе буквально три дня назад. Я вижу, что Серафима хочет вернуться в элиту фигурного катания, — сказал Плющенко. — И доказать прежде всего самой себе, что она может бороться на высоком уровне. Я вижу, как она работает, и мне приятно на это смотреть. Она из нашей академии вообще не вылезает, с утра до вечера пашет».
«Она приехала к нам вместе с мамой и изъявила желание кататься. Я ее взял, и мы сейчас восстанавливаем технику. Вернее, начали ее ломать, так как на некоторых прыжках эта ее техника мне очень не нравится», — добавил тренер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter