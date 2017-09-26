Плющенко: Саханович хочет вернуться в элиту фигурного катания

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В воскресенье Плющенко подтвердил «Р-Спорт», что Саханович, тренировавшаяся с октября 2015 года в группе Евгения Рукавицына на катке Академии фигурного катания Санкт-Петербурга, начала работу с ним в Москве.

«Мы приступили к работе буквально три дня назад. Я вижу, что Серафима хочет вернуться в элиту фигурного катания, — сказал Плющенко. — И доказать прежде всего самой себе, что она может бороться на высоком уровне. Я вижу, как она работает, и мне приятно на это смотреть. Она из нашей академии вообще не вылезает, с утра до вечера пашет».

«Она приехала к нам вместе с мамой и изъявила желание кататься. Я ее взял, и мы сейчас восстанавливаем технику. Вернее, начали ее ломать, так как на некоторых прыжках эта ее техника мне очень не нравится», — добавил тренер.