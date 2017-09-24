Турсынбаева вошла в тройку лучших на турнире в Монреале
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала одной из лучших в турнире Autumn Classic International-2017. Об этом сообщил на своей странице в Instagram её отец Байтак Турсынбаев, передает Zakon.kz.
Официальные прокаты олимпийского сезона по фигурному катанию стартовали 20 сентября и длились три дня.
«Успешно начался новый олимпийский сезон для нашей Элизабет. Два часа назад в далёком Монреале завершились прокаты
Первое место завоевала представительница Канады 22-летняя Кейтлин Осмонд (Kaetlyn Osmond) — серебряный призёр Олимпийских Игр-2014 в командных соревнованиях,
«Надо отметить, что после короткой программы наша Элизабет шла на пятом месте и только благодаря безупречному прокату произвольной программы (ПП) “The Praer” в исполнении Celin Dion и Andrea Boselli вырвалась в тройку лидеров», — добавил Байтак Турсынбаев.
Всего на этом престижном международном турнире серии Челленджер Autumn Classic International Skate Canada участвовали 16 фигуристок из 12 стран.
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