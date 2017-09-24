Турсынбаева вошла в тройку лучших на турнире в Монреале

Официальные прокаты олимпийского сезона по фигурному катанию стартовали 20 сентября и длились три дня.



«Успешно начался новый олимпийский сезон для нашей Элизабет. Два часа назад в далёком Монреале завершились прокаты женщин-одиночниц на проходящем там турнире серии Челленджер Autumn Classic International-2017. Наша Элизабет после великолепно исполненной произвольной программы завоевала бронзовую медаль», — написал Байтак Турсынбаев.



Первое место завоевала представительница Канады 22-летняя Кейтлин Осмонд (Kaetlyn Osmond) — серебряный призёр Олимпийских Игр-2014 в командных соревнованиях, вице-чемпионка мира 2017 года. На втором месте 18-летняя японка Маи Михара (Mai Mihara) — чемпионка мира в команде 2017 года.



«Надо отметить, что после короткой программы наша Элизабет шла на пятом месте и только благодаря безупречному прокату произвольной программы (ПП) “The Praer” в исполнении Celin Dion и Andrea Boselli вырвалась в тройку лидеров», — добавил Байтак Турсынбаев.



Всего на этом престижном международном турнире серии Челленджер Autumn Classic International Skate Canada участвовали 16 фигуристок из 12 стран.