Фигуристка Серафима Саханович перешла тренироваться к Евгению Плющенко

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Плющенко весной нынешнего года объявил о том, что заканчивает спортивную карьеру и переходит на тренерскую работу. Первой именитой ученицей Плющенко стала олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова, которая перешла тренироваться к нему в апреле от Елены Буяновой. Саханович с октября 2015 года тренировалась в группе Евгения Рукавицына.

«Серафима Саханович перешла в группу Евгения Плющенко и переехала в Москву», — сообщил источник.