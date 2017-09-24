Фигуристка Серафима Саханович перешла тренироваться к Евгению Плющенко
Двукратная
вице-чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Серафима Саханович перешла тренироваться к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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Плющенко весной нынешнего года объявил о том, что заканчивает спортивную карьеру и переходит на тренерскую работу. Первой именитой ученицей Плющенко стала олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова, которая перешла тренироваться к нему в апреле от Елены Буяновой. Саханович с октября 2015 года тренировалась в группе Евгения Рукавицына.
«Серафима Саханович перешла в группу Евгения Плющенко и переехала в Москву», — сообщил источник.
Саханович, которой в феврале исполнится 18 лет, является воспитанницей тренера из
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