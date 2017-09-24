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24 сентября 2017, 11:41 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Серафима Саханович перешла тренироваться к Евгению Плющенко

Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Серафима Саханович перешла тренироваться к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

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Плющенко весной нынешнего года объявил о том, что заканчивает спортивную карьеру и переходит на тренерскую работу. Первой именитой ученицей Плющенко стала олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова, которая перешла тренироваться к нему в апреле от Елены Буяновой. Саханович с октября 2015 года тренировалась в группе Евгения Рукавицына.

«Серафима Саханович перешла в группу Евгения Плющенко и переехала в Москву», — сообщил источник.

Саханович, которой в феврале исполнится 18 лет, является воспитанницей тренера из Санкт-Петербурга Алины Писаренко, которая привела ее к серебру чемпионата мира среди юниоров 2014 года. В сезоне-2014/15 фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе и второй год подряд стала серебряной медалисткой мирового первенства среди юниоров.
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