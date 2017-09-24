Фигурист Коляда победил на мемориале Ондрея Непелы, Воронов — второй
БРАТИСЛАВА, 24 сен —
Р-Спорт. Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу в соревнованиях одиночников на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, другой представитель России Сергей Воронов занял второе место.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Коляда по итогам короткой и произвольной программ набрал 247,81 балла, Воронов стал вторым с результатом 234,07, замкнул тройку сильнейших австралиец Брендан Керри (221,21).
Еще один россиянин Александр Самарин (213,67) занял пятое место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter