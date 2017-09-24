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24 сентября 2017, 0:26 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Коляда победил на мемориале Ондрея Непелы, Воронов — второй

БРАТИСЛАВА, 24 сен — Р-Спорт. Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу в соревнованиях одиночников на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, другой представитель России Сергей Воронов занял второе место.

Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу в соревнованиях <span class=error>одиночников</span> на мемориале <span class=error>Ондрея</span> <span class=error>Непелы</span> в Братиславе другой представитель России Сергей Воронов занял второе место. Увеличить
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Коляда по итогам короткой и произвольной программ набрал 247,81 балла, Воронов стал вторым с результатом 234,07, замкнул тройку сильнейших австралиец Брендан Керри (221,21).

Еще один россиянин Александр Самарин (213,67) занял пятое место.
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