Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли Мемориал Ондрея Непелы в танцах на льду
ТАСС, 23 сентября. Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стала победителем турнира по фигурному катанию в Братиславе.
Российский дуэт набрал 181,92 баллов. Второе место заняли американцы Рэйчел и Майкл Парсонс (163,14), третьими стала еще одна российская пара Бетина Попова и Сергей Мозгов (161,92).
Ранее в субботу Евгения Медведева стала победительницей турнира в женском одиночном катании.
Соревнования в Братиславе завершатся 23 сентября.
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