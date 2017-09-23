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23 сентября 2017, 20:21 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли Мемориал Ондрея Непелы в танцах на льду

ТАСС, 23 сентября. Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стала победителем турнира по фигурному катанию в Братиславе.

Российский дуэт набрал 181,92 баллов. Второе место заняли американцы Рэйчел и Майкл Парсонс (163,14), третьими стала еще одна российская пара Бетина Попова и Сергей Мозгов (161,92).

Ранее в субботу Евгения Медведева стала победительницей турнира в женском одиночном катании.

Соревнования в Братиславе завершатся 23 сентября.
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