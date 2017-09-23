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23 сентября 2017, 17:22 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в Братиславе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Второй стала японка Рико <span class=error>Хонго</span>. Увеличить
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17-летняя спортсменка по итогам произвольной программы показала результат 146,72 балла. По итогам двух программ в ее активе 226,72 балла.

Второй стала японка Рико Хонго (189,98). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (182,21), на пятой — Алена Леонова (170,68).

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.
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