Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в Братиславе
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
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17-летняя спортсменка по итогам произвольной программы показала результат 146,72 балла. По итогам двух программ в ее активе 226,72 балла.
Второй стала японка Рико Хонго (189,98). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (182,21), на пятой — Алена Леонова (170,68).
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии
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