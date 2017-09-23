Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в Братиславе

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17-летняя спортсменка по итогам произвольной программы показала результат 146,72 балла. По итогам двух программ в ее активе 226,72 балла.

Второй стала японка Рико Хонго (189,98). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (182,21), на пятой — Алена Леонова (170,68).