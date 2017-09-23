Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировки
МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова не нуждается в операции, она приступила к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.
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«Она прошла обследование в Италии, залечивает травму, ходит на ОФП с тренером, “сушится”, но на лед пока не выходила, — сказал он. — Самое главное, что ей не нужна операция. Старты с ней пока не обсуждали — сначала надо залечиться, потом — раскатываться. Скорее всего выступит на юбилейном шоу 5 ноября в
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