Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировки

«Она прошла обследование в Италии, залечивает травму, ходит на ОФП с тренером, “сушится”, но на лед пока не выходила, — сказал он. — Самое главное, что ей не нужна операция. Старты с ней пока не обсуждали — сначала надо залечиться, потом — раскатываться. Скорее всего выступит на юбилейном шоу 5 ноября в Санкт-Петербурге, пока готовимся к нему, все идет нормально, у нее есть азарт и задор, Аделина готова работать».