Кавагути и Смирнов: недолетевшие спутники

Комментируя решение Кавагути и Смирнова вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение, что карьеру пары стоит считать успешной. Но что считать мерилом успеха? Два титула чемпионов Европы или все то, что было близко, но не сложилось?

МЕЧТЫ

Начиналось ведь все с мечты урожденной японки Юко Кавагути, тогда еще выступавшей в одиночном катании, научиться кататься как наши олимпийские чемпионы Солт-Лейк-Сити Елена Бережная и Антон Сихарулидзе и попасть на Олимпийские игры. Были и выступления за Японию с Александром Маркунцовым, и за США — с Дэвином Патриком. Последний не смог приспособиться к жизни в России, а Кавагути наотрез отказывалась тренироваться у кого-либо другого кроме Татьяны Москвиной.

Весной 2006 года Юко встала в пару с Александром Смирновым, а уже в ноябре фигуристы завоевали бронзовые медали этапа московского этапа «Гран-при». Казалось, что дальше успехи должны пойти по нарастающей. Но это могло бы произойти в чьей-то другой истории. Ведь на протяжении всей карьеры их словно преследовал рок травм и ошибок на соревнованиях, которые сводили проделанную работу на нет. Уже в свой первый полноценный сезон 2006/2007 в России Кавагути сломала ногу на тренировке. «Но не могла же я повернуть время таким образом, чтобы она снова стала целая», — скажет потом об этом неприятном переломе Юко.

Дальше будут победы на чемпионате России, медали чемпионатов Европы и мира и непрекращающаяся борьба с четверным выбросом с 2008 года. При том что в текущем сезоне никто из российских пар исполнять этот элемент не планирует. Да и ранее пробовался ими только на тренировках и заканчивался травмами.

БОЛЬ

И вот сбылась мечта Юко Кавагути — пара попала на Олимпийские игры в Ванкувере. Фигуристы прибыл туда не без проблем со здоровьем — у Юко был вывих плеча, который мучил фигуристку. Ведь еще накануне в произвольной программе на чемпионате Европы того года у Кавагути по ходу выступления плечо выскочило из сустава. И, воспользовавшись паузой в музыке, фигуристка вправила плечо во время выступления, но этого стоило того — пара впервые стала чемпионами Европы обойдя трехкратных чемпионов Европы и двукратных чемпионов мира на тот момент Алену Савченко/Робина Шелковы. И после четырехлетнего перерыва золотые медали европейского первенства в парном катании вернулись в Россию.

Однако на Олимпиаде-2010 плечо снова подвело Юко — в произвольной программе оно опять выскочило из сустава и программу пришлось докатывать на морально-волевых, а шансы на медали вполне растаяли на глазах. Хотя пара шла третьей после короткой программы с отставанием в 2,5 балла от лидера, финишировали они лишь четвертыми. Россия впервые за 46 лет осталась без медалей в парном катании.

А дальше — сложнее и больнее. Ведь с 2010 года в России появилась новая интернациональная пара, государственный проект с прицелом на Сочи — Татьяна Волосожар/Максим Траньков. В то время как теперь травмы и операции обрушились уже на Александра Смирнова, последствия которых отражались на выступлениях и не позволяли бороться за пьедестал. В олимпийском сезоне Татьяна Москвина поставила для фигуристов красивейшие программы, только вот продемонстрировать широкой публике их не удалось. 10 октября 2013 года на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге Александр получил тяжелейшую травму — отрыв связки надколенника.

Ожидалось, что фигуристу удастся восстановиться до Сочи. Однако позже Татьяна Москвина расскажет, что форсированное возвращение было иллюзией: «Все разговоры о том, что можно успеть подготовиться если не к Играм в Сочи, то хотя бы к чемпионату мира в Саитаме (2014 года), с моей стороны были своего рода психологической уловкой. Если бы я с самого начала заняла позицию “все, проехали, сезон потерян”, не думаю, что мне вообще удалось бы сохранить пару».

КАТАСТРОФА

Расчет мудрого тренера оказался верным, постепенно возвращая кондиции, пара во второй раз в карьере становится победителем чемпионата Европы 2015 года в Братиславе. Юко и Александр снова ехали по белой полосе! Кто же знал, что сезон 2015/2016 готовит для них подвох. Но сначала была победа на китайском этапе Гран-при и почти исторический прокат произвольной программы. Великолепный «Манфред» Чайковского в ходе которого было исполнено два четверных выброса, один из которых — риттбергер. И триумф над двумя китайскими парами на их домашнем льду! А еще «бронза» по итогам серии и уверенность, что этот сезон обязательно удастся.

Но все перечеркнула катастрофа — разрыв ахиллова сухожилия в январе 2016 года у Юко после того как подвернула ногу в тренировочном зале. Прощайте, чемпионаты Европы и мира. У самых отчаянных болельщиков могла теплиться надежда, что фигуристы все же смогут снова вернуться. Однако в этот последний раз уже не получилось — в 2016 году пара финишировала в середине таблицы на этапах «Гран-при» и не попала в сборную по итогам чемпионата страны.

А теперь фигуристы окончательно прощаются со льдом… Закономерно, но невероятно грустно. Ведь уходит самая утонченная артистичная и уж точно самая трогательная наша пара. Могучий Александром и миниатюрная Юко, полюбившая от всей души Россию, школу отечественного фигурного катания и тренера Татьяну Москвину. Уходят в прошлое их невероятно красивые программы, в которых переплетались драматические постановки, уникальные поддержки и четверные выбросы. Однако остается ощущение, что несмотря на сумасшедшую работоспособность и почти отчаянность в желании продолжить выступать слишком уж много выпало на их долю злоключений и преодолений. Если есть высшая справедливость, то Александру что-то хотя бы отчасти воздастся в тренерской деятельности, а Юко — в той сфере, которую она изберет в ближайшем будущем.

Юко КАВАГУТИ

Родилась 20 ноября 1981 года в Фунабаси (Япония).

Александр СМИРНОВ

Родился 11 октября 1984 года в Твери.

Пара выступала вместе с 2006 года по 22 сентября 2017 года.

Чемпионы Европы (2010, 2015).

Бронзовые призеры чемпионата мира (2009, 2010).

Серебряные призеры чемпионата Европы (2009, 2011)

Бронзовые призеры чемпионата Европы (2008)

Бронзовые призеры финала «Гран-при» (2011, 2015).

Серебряные призеры командного чемпионата мира (2015)

Чемпионы России (2007, 2008, 2009).