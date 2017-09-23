Российские пары заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Минске
Российские дуэты заняли все три первых места в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе юниорского
Гран-при по фигурному катанию в Минске.
Победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, вторыми стали Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, а замкнули тройку призёров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
Фигурное катание. Юниорская серия
Спортивные пары. Итоговая классификация
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 166,24.
2. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) — 162,14.
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 150,21.
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