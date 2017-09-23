Российские пары заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Минске

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Японский фигурист Юдзуру Ханю, побивший собственный мировой рекорд на турнире «Осенняя классика» в Канаде, еще не раз способен улучшить достижение в олимпийском сезоне. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.