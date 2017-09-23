Японский фигурист Ханю побил мировой рекорд в короткой программе на турнире в Канаде

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22-летний японец также является рекордсменом по количеству баллов, набранных в произвольной программе (223,20) и по сумме двух программ (330,43).

Ханю — олимпийский чемпион Сочи в одиночном катании, двукратный чемпион мира. Также японец четыре раза побеждал в финалах Гран-при и один раз — на командном чемпионате мира.

Произвольная программа у мужчин на турнире в Канаде пройдет 24 сентября.