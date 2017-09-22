Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/31096708/
22 сентября 2017, 18:29 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Забияко/Энберт выиграли соревнования спортивных пар на турнире в Братиславе

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе.

Российские фигуристы Наталья <span class=error>Забияко</span> и Александр <span class=error>Энберт</span> победили в соревнованиях спортивных пар на мемориале <span class=error>Ондрея</span> <span class=error>Непелы</span> который проходит в Братиславе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне заняли весь пьедестал. Забияко и Энберт по итогам короткой и произвольной программ набрали 192,58 балла, вторыми стали Кристина Астахова и Алексей Рогонов (191,12), замкнули тройку сильнейших Алиса Ефимова и Александр Коровин (171,22).

Турнир завершится в субботу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Российские фигуристы Кавагути и Смирнов завершили карьеру

Российские фигуристы Кавагути и Смирнов завершили карьеру

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов, выступавшие в парном катании, приняли решение завершить спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.
Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства