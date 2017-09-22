Забияко/Энберт выиграли соревнования спортивных пар на турнире в Братиславе
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе.
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Россияне заняли весь пьедестал. Забияко и Энберт по итогам короткой и произвольной программ набрали 192,58 балла, вторыми стали Кристина Астахова и Алексей Рогонов (191,12), замкнули тройку сильнейших Алиса Ефимова и Александр Коровин (171,22).
Турнир завершится в субботу.
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